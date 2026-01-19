Underhållstekniker
2026-01-19
Kito Crosby söker Underhållstekniker till vår fabrik i Gunnebo
Kito Crosby är den globala ledaren inom innovation, tillverkning och distribution av produkter och tjänster som används för att göra lyft, riggning, transporter och säkringsoperationer säkrare och effektivare.
Genom ett nätverk av auktoriserade distributörer över hela världen tillhandahåller företaget ett brett utbud av både standard- och specialtillverkade produkter och lösningar för de mest krävande tillämpningarna med kompromisslös kvalitet som överträffar industristandarder. Läs mer på www.kitocrosby.com
Tack vare en stabil och positiv utveckling söker vi nu en ny kollega till vårt team - en händig och lösningsorienterad Underhållstekniker. En roll som är viktig för att säkerställa driftsäkerhet och utveckling i vår produktion. Här är varför du borde söka:
- Högkvalitativ produktion: Vi är en kättingfabrik i Gunnebo, söder om Västervik, med en lång tradition av att tillverka pålitliga och innovativa lyft- och lastsäkringslösningar. Vi har produkter i världsklass.
- Spännande arbetsmiljö: Fabriken är utrustad med avancerade maskiner för tråddragning,
glödgning, svetsning, härdning, blästring och kalibrering etcetera. Vi arbetar i affärssystemet SAP och använder oss av Balthzar för att mäta nyttjandegrad och tillgänglighet i maskinerna. Du kommer arbeta både självständigt och i team, med både kortare och längre insatser.
- Omväxlande arbetsuppgifter: Som underhållstekniker kommer du att arbeta med underhåll på vår maskinpark. Du kommer få möjlighet att arbeta med både avhjälpande och förebyggande underhåll samt maskinrenoveringar. Du deltar i och säkrar produktionsprocessen inför framtida utmaningar. Vi använder oss av underhållssystemet Maintmaster.
- Förbättringsarbete: Din roll innebär att du aktivt stödjer det ständiga förbättringsarbetet i fabriken och har en god dialog med dina kollegor. Du bidrar också med idéer och lösningar som gör vår produktion ännu bättre.

Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant utbildning och/eller har erhållit motsvarande kompetens genom arbetslivserfarenhet inom ett eller flera av dessa områden: svarvning, fräsning, svetsning, hydraulik eller tribologi.
Flytande svenska är ett krav och goda kunskaper i engelska är önskvärt.
Du är självgående, trygg, fokuserad och har en god kommunikativ förmåga. Du ser både detaljer och helhet, och har ett prestigelöst förhållningssätt.
Vi erbjuder
En utvecklande arbetsplats där du har stor möjlighet att påverka och bli en del av ett härligt och kompetent team!
Mer information
Har du frågor kring tjänsten, mejla gärna:
Michael Axén, Teknisk chef - mailto:michael.axen@kitocrosby.com
Moa Falk, HR - mailto:moa.falk@kitocrosby.com
Om du är redo att ta nästa steg i din karriär - ansök idag! Vi ser fram emot att välkomna fler kvinnor till vårt team. Vi arbetar med löpande urval och uppmanar dig att söka så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Nyfiken på vår verksamhet? Besök gärna vår karriärsida: https://kitocrosby.varbi.com Ersättning
