Underhållstekniker - Mek
Vill du vara med och bidra till ett bättre resursutnyttjande, ett mer hållbart samhälle och till en grönare framtid? Vill du jobba i en dynamisk och spännande miljö med ett stort ansvar och inflytande? Lantmännen Biorefineries i Lidköping bygger nu en ny anläggning för framställning av växtbaserat protein från ärtor och bönor. Vi utökar därmed underhållsavdelning och söker nu en Underhållstekniker med inriktning mekanik. Hos oss får du en viktig roll inom livsmedelsbranschen där vi tillsammans tar ansvar från jord till bord!
Det här kommer du att göra
Som underhållstekniker har du en viktig roll i fabriken, där du arbetar med driftssäkerheten inom processen. Du arbetar med avhjälpande och förebyggande underhåll av all förekommande utrustning inom fabriken. Du kommer att felsöka, identifiera och lösa problem samt att arbeta med ständiga förbättringar. I tjänsten ingår beredskap.
Det här behöver du för att lyckas och trivas
Du har:
- kunskap inom underhållsarbete, antingen via relevant utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
- goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
- Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete med flertalet typer av pumpar, är svetskunnig och har viss datavana.
Du är:
- initiativtagande och drivande samt gillar utmaningen att ständigt förbättra driftssäkerheten.
- en lagspelare som gärna samarbetar med kollegor, men kan även självständigt analysera, planera och genomföra ditt arbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vad vi erbjuder dig
Lantmännen Biorefineries är en innovationsdriven organisation som ständigt söker nya lösningar som leder fram till en grönare framtid. Vi är drivna, passionerade och nyfikna. Tillsammans med oss får du möjligheten att påverka och skapa lösningar för ett mer hållbart samhälle. Hos oss innehar du alla fördelar som följer med att vara en del av Lantmännens stora jordbrukskooperativ. Här finns både långsiktighet, stora möjligheter att växa med utmaningar och framtida varierande karriärmöjligheter.
Självklart delar du våra värderingar - öppenhet, helhetssyn och handlingskraft och vårt löfte, att ta ansvar från jord till bord.
Together we reimagine the world of grain.
Låter det intressant?
Vi hoppas det!
I rekryteringsprocessen ingår flera intervjuer och slutkandidat kommer även genomgå alkohol- & drogtest hos vår företagshälsopartner Falck samt bakgrundskontroll via vår leverantör ToFindOut. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Jörgen Manfredsson, Teknik och Underhållschef, jorgen.manfredsson@lantmannen.com
tel. 010-5563138
Linda German, HR Business Partner, linda.german@lantmannen.com
tel. 010-556 14 59
Vi ser fram emot din ansökan!
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 17 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 70 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord.
Lantmännen Biorefineries är Sveriges enda storskaliga bioraffinaderier med siter i Norrköping och Lidköping. Vi är den största nationella producenten av spannmålsbaserad etanol samt en av de största tillverkarna av dryckessprit, foder och livsmedelsingredienser. Vi har en hög hållbarhetsprofil och är en viktig aktör i omställningen till ett klimatsmart samhälle. Vi är ca 300 medarbetare och omsätter ca 4,5 miljarder kr.
