Underhållstekniker - Huddinge
Stena Recycling AB / Maskinreparatörsjobb / Huddinge Visa alla maskinreparatörsjobb i Huddinge
2026-06-22
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Vill du vara med och säkerställa hög driftsäkerhet i en komplex produktionsmiljö – vi söker nu en underhållstekniker som vill ta en viktig roll i vår produktion och vara med och utveckla vårt underhållsarbete framåt. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där din kompetens och dina initiativ gör skillnad – varje dag.
Om verksamheten
Anläggningen i Huddinge är en fragmenteringsanläggning där vi tar emot och hanterar materialflöden från olika kunder. Materialet består vanligtvis av järn och metall som bearbetas i vår fragmentering (kvarn) och går vidare till våra egna anläggningar för fortsatt förädling. Du blir en del av ett underhållsteam på 4 personer samt arbeta nära produktionspersonalen i ditt dagliga arbete.
Om rollen
Som underhållstekniker har du en central roll i att säkerställa stabil drift och hög tillgänglighet i anläggningen. Du arbetar både förebyggande och avhjälpande underhåll – med fokus på att minimera störningar och skapa långsiktiga förbättringar.
Arbetet sker nära produktionen där du dagligen är ute i anläggningen för att observera, felsöka och åtgärda. En viktig del av rollen är också att dokumentera och följa upp arbetet i vårt underhållssystem.
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att:
Utföra avhjälpande underhåll vid driftstörningar för att snabbt återställa produktionen
Arbeta förebyggande med bland annat smörjning, justeringar, komponentbyten och inspektioner
Kontrollera och följa upp funktion på transportband, lager, rullar och kringutrustning
Identifiera avvikelser och dokumentera i MaintMaster
Delta i felsökning, reparationer och förbättringsarbeten inom exempelvis hydraulik
Bidra till utveckling av arbetssätt, instruktioner och ett mer självständigt underhållsteam
Arbetstid är rullande tvåskift enligt följande tider:
Förmiddagsskift: Måndag–torsdag 06:00–14:00, fredag 06:00–12:00
Kvällsskift: Måndag–torsdag 15:00–23:00, fredag 09:00–15:00
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint tekniskt intresse och trivs i en praktisk roll nära produktionen. Du är nyfiken, lösningsorienterad och har lätt för att se både detaljer och helhet. Du gillar att arbeta proaktivt, tar ansvar för ditt arbete och bidrar gärna till förbättringar. Samtidigt är du en lagspelare som trivs i samarbete med andra. Du är inte rädd för att ta i när det behövs – och ser variationen i arbetet som en styrka.Publiceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
Minst 3 års relevant arbetslivserfarenhet
God vana av att arbeta med underhåll och maskinellt arbete
Erfarenhet av enklare svets och smide
Gymnasieutbildning
God datorvana
Svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av industriellt underhåll, exempelvis inom tung industri eller liknande verksamhet
Maskinteknisk eller fordonsteknisk utbildning
Kunskap inom hydraulik och enklare automation
Erfarenhet av underhållssystem, exempelvis MaintMaster
Truck-, travers- eller liftkort
Heta arbeten eller motsvarande certifieringar
Vi erbjuder dig
Hos oss får du arbeta i en spännande och samhällsviktig bransch tillsammans med kompetenta kollegor. Vi erbjuder:
En varierad vardag i en tekniskt intressant miljö
Möjlighet att påverka och utveckla underhållsarbetet
Introduktion och goda utvecklingsmöjligheter
Kollektivavtal, konkurrenskraftiga villkor och trygga förmåner
Om rekryteringsprocessen
Vi arbetar kompetensbaserat och ber dig därför att inte skicka in något personligt brev. I stället får du besvara några inledande frågor i samband med din ansökan. Vi använder oss av tester som en del av urvalet, tillämpar provanställning och genomför bakgrundskontroll. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Ludwig via ludwig.lionell@stenarecycling.se
.
Välkommen till en framtidsbransch. Det börjar med dig – och vi lyckas tillsammans!
Vänligen observera att vi på grund av GDPR endast tar emot ansökningar via ansökningsknappen. Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stena Recycling AB
(org.nr 556132-1752)
141 91 HUDDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9973650