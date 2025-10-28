Underhållssamordnare vatten
Som en del av vårt team är du med och säkerställer att Sandviken Energis affärsområde vatten kan leverera vatten till kommuninvånarna - dygnet runt, året om. Genom ett noga planerat och effektivt underhållsarbete är du med och lägger grunden för våra samhällsviktiga leveranser.
Vi värnar om att alla ska ha balans mellan arbete och fritid och som medarbetare hos oss kan du ta del av flera förmåner, så som möjlighet att träna i vårt eget gym, gratis massage sex gånger per år samt friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag.
I rollen som underhållssamordnare arbetar du med beredning, planering och samordning av både förebyggande och avhjälpande underhåll. Du beställer material och reservdelar samt ansvarar för uppdatering av anläggningsdokumentation, allt för att ge kollegor och entreprenörer som ska utföra underhållsarbetet möjlighet att arbeta säkert och effektivt.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
* Ansvar för att schemalägga förebyggande och avhjälpande underhållsåtgärder.
* Att använda och upprätthålla underhållssystemet för att dokumentera och administrera underhållsaktiviteter.
* Att skapa och ansvara för veckoplanering samt övervaka och följa upp pågående arbeten.
* Att kontrollera att utförda underhållsarbeten håller rätt kvalitet och att budget hålls.
* Att ansvara för att riskanalyser upprättas och skapa förutsättningar för en säker arbetsmiljö i underhållsarbetet.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du ha teknisk kompetens, planeringsförmåga, vara flexibel och ha god samarbetsförmåga. Att planera, prioritera och följa upp flera aktiviteter parallellt är något du ser som en självklarhet. Meriterande är ett par års erfarenhet från underhållsarbete inom industri; VA, energi, fastighet eller motsvarande.
Du trivs med att arbeta processorienterat samt att bidra med dina kunskaper för att utveckla våra anläggningar och processer. Du har förmåga att bedöma, planera och leda underhållsarbetet för att säkerställa driften. Vidare har du stor kunskap och vana från att dagligen jobba i datoriserade systemstöd (t.ex. IDUS, MaintMaster, Maximo eller liknande).
Då rollen innebär många kontakter med såväl interna som externa är förmågan att kommunicera tydligt viktigt i rollen. Du behöver därför kunna uttrycka dig väl på svenska i såväl tal som skrift. I rollen samarbetar du med verksamhetens olika funktioner, såsom driftledning och drifttekniker, för att säkerställa att alla behov tillgodoses.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
ÖVRIGT
Välkommen att bidra till Sandviken Energis fortsatta utveckling!
Sandviken Energi AB är ett energibolag med verksamhet inom fjärrvärme, elnät, bredband, samt vatten och avlopp. Tillsammans är vi 120 medarbetare och omsätter cirka 500 miljoner kronor. Vårt arbete påverkar livet för alla i kommunen - det ställer höga krav på att vi erbjuder trygga, driftsäkra och prisvärda tjänster av hög kvalitet!
Vi är en trygg och stabil arbetsgivare som skapar samhällsnytta i Sandviken. Vi har fokus på säkerhet och hållbar arbetsmiljö - hos oss ska du kunna jobba ett helt arbetsliv utan att ta skada. Vi värnar om att alla medarbetare ska ha balans mellan arbete och fritid och vi arbetar aktivt med att skapa en trivsam och inkluderande arbetsplats. Vår värdegrund, som uttrycks i rubrikerna ansvarstagande, engagerade och öppna, lägger grunden för hur vårt arbete bedrivs och hur vi bemöter varandra och våra kunder.
