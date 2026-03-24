Underhållsplanerare Norra regionen
Vi söker en Underhållsplanerare till Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag på heltid, med möjlighet att arbeta från något av Trafikverkets kontor i Luleå, Skellefteå, Umeå, Härnösand, Sundsvall eller Östersund.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen som underhållsplanerare innebär att vara sammanhållande för regionens leverans av underhållsplaner för Infrasystem och Byggnadsverk. Arbetet sker i nära samverkan med projektteam, chefer och beställare inom enheterna Infrasystem och Byggnadsverk i norra regionen. Du fungerar som en central kontaktpunkt och samordnande länk mellan de som beställer uppdrag och de som utför dem.Publiceringsdatum2026-03-24Dina arbetsuppgifter
Planering och samordning av underhållsplanen
Hantera befintliga och kommande internbeställningar
Granska åtgärdsbeskrivningar och bilagor
Strukturera arbetet samt säkerställa kvaliteten på inlämnat underlag
Arbeta med kontinuerlig uppföljning av underhållsplanen
Ta emot och tolka anvisningar
Skapa och samordna behovslistor
Analysera och följa upp åtgärder/uppdrag och beställningar samt ge förslag till beslut
Delta i ekonomiska uppföljningar
Chefsstöd, utbildning och förbättringsarbete
Krav (OBS, obligatoriska)
En universitets, eller högskoleutbildning inom ekonomi alternativt med teknisk inriktning eller likvärdig utbildning i kombination med minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete.
Minst 3 års arbetslivserfarenhet gällande uppföljning av entreprenadkontrakt. Erfarenheten får ej vara äldre än 5 år.
Dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat i Excel eller likvärdigt.
Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som skrift
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av förekommande ekonomisystem (exempelvis Unit 4 ERP, Raindance mfl). Erfarenheten får ej vara äldre än 5 år.
Minst 1 års dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med verksamhetsuppföljning. Erfarenheten får ej vara äldre än 3 år. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7455054-1910991". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
https://centio.teamtailor.com
972 42 LULEÅ
