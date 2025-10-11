Underhållsplanerare
Orkla Foods Sverige tillagar mat och dryck i Sverige med kärlek och omtanke om människor, hav och land. Vi är en lokal samhällsaktör som med våra 1500 medarbetare gör skillnad och bidrar till en mer hållbar och hälsosam vardag. Ca 90 procent av den mat och dryck vi säljer i Sverige tillagar vi lokalt på någon av våra 7 anläggningar i Eslöv, Fågelmara, Kumla, Kungshamn, Tollarp, Vansbro och Örebro. Vi går i täten för hållbar produktutveckling och innovation genom våra välkända varumärken som Felix, Grandiosa, Abba, Kalles, BOB, Ekströms, Risifrutti, Önos, FUN Light, Anamma, Krögarklass, och Paulúns. Vi har en omsättning på cirka 6 miljarder kronor och vårt huvudkontor i Malmö. Vår vision är att vi vill skapa "En bättre vardag" genom att leva upp till våra värdeord - modig, pålitlig och inspirerande.
Vill du jobba i en framgångsrik organisation med några av landets mest välkända varumärken? Nu söker vi en Underhållsplanerare till Orkla Foods i Kungshamn, så har du ett genuint intresse av underhållsprocesser och driftsäkerhet kan detta vara nästa jobb för dig.
Om rollen
Som Underhållsplanerare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att planera, resurssätta och schemalägga fabrikens maskinunderhåll. Du arbetar även med att säkerställa att rätt komponenter och material finns till det planerade underhållet och jobbar tight tillsammans med inköps- och förrådsansvariga. I din roll ingår även att utarbeta förslag på utveckling och effektivisering inom underhåll och driva tekniska förbättringsinitiativ.
Vi erbjuder en spännande roll där vi söker en positiv och driven underhållsplanerare som vill ingå i ett engagerat team och bidra till ökad driftsäkerhet i anläggningen.
I rollen som underhållsplanerare ansvarar du huvudsakligen för att
* Planera fabrikens underhåll utifrån mest optimala underhållsfönster
* Ta in offerter och utveckla beslutsunderlag vid större underhållsarbeten
* Koordinera underhållsarbeten med interna och externa resurser
* Utveckla fabrikens underhållsstrategi och långsiktiga utvecklingsplan tillsammans med underhållschef
* Aktivt arbeta med kontinuerliga förbättringar inom underhåll
Om dig
För att lyckas och trivas i denna roll så är du som person strukturerad, noggrann och har lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar i en händelserik miljö. Du är en problemlösare och ser möjligheter till utveckling i det dagliga arbetet. Du är också initiativtagande och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor i ett lag. Vi tror också att du har ett stort tekniskt intresse och har med fördel tidigare erfarenhet inom underhåll.
Vidare så ser vi att du har:
* Teknisk utbildning
* Erfarenhet från industriella verksamheter, gärna inom underhåll
* Du har vana att använda dator som vardagligt verktyg i ditt arbete
* Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet affärssystemet SAP
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och att din inställning samt dina värderingar går hand i hand med våra; du är modig, pålitlig och inspirerande!
Vad kan Orkla erbjuda dig?
Orkla är ett unikt FMCG-bolag med ett starkt fäste i Norden och växer även mycket inom Europa och flera andra länder, bland annat Indien. Möjligheten att få jobba med starka lokala varumärken i ett växande internationellt bolag ger våra medarbetare möjligheten att göra skillnad och påverka vår utveckling. På Orkla tänker vi globalt men vill utveckla lokala lösningar som tillgodoser våra kunders behov samtidigt som vi utvecklar och stärker våra medarbetare genom att de får göra skillnad. Ersättning
