Underhållsmekaniker till företag i Landskrona
Uniflex AB / Maskinreparatörsjobb / Landskrona
2025-09-29
Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som reparatör, mekaniker eller servicetekniker? Har du ett tekniskt intresse och vill arbeta i ett växande företag inom fordonsbranschen? Då är det dig vi söker!Publiceringsdatum2025-09-29Om tjänsten
Uniflex söker nu en tekniskt intresserad mekaniker med erfarenhet som tekniker, mekaniker eller reparatör. Du blir anställd av Uniflex och arbetar som konsult hos ett kundföretag i Landskrona. Det finns goda möjligheter till övergång till direktanställning efter en tid. Arbetstiden är måndag till fredag på dagtid.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som underhållsmekaniker ansvarar du för service och underhåll av bromsenheter. Du felsöker, reparerar och byter ut komponenter vid behov. Arbetet sker både självständigt och i nära samarbete med kollegor vid större projekt - alltid med fokus på kvalitet och säkerhet.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse och en passion för mekanik. Du arbetar självständigt men samarbetar gärna med kollegor när det behövs. Du är noggrann, ansvarstagande och har en positiv inställning. Förmågan att följa instruktioner är viktig, då säkerheten alltid står i fokus.
Krav för rollen som underhållsmekaniker:
• Flera års erfarenhet inom mekanik
• B-körkort
• Stark teknisk kompetens och problemlösningsförmåga
• Självständig men också en lagspelare
• Noggrann och ansvarstagande
• Flytande svenska i tal och skrift
Om verksamheten
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
Försäkringar
Marknadsmässig lön
Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "67797". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9532102