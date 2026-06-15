Stödassistent Terra Nova Torg
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2026-06-15
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Omsorg om personer med funktionsnedsättning
Vill du vara med och göra skillnad – varje dag?
Hos oss inom omsorgen arbetar vi med att stödja personer med olika funktionsnedsättningar i deras vardag. Vårt mål är att skapa förutsättningar för ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt, där varje individ får det stöd som behövs för att känna trygghet, delaktighet och livskvalitet.
Nu söker vi en ny kollega till vår gruppbostad på Terra Nova Torg i Visby. Här bor fem brukare, och du blir en del av ett engagerat och kompetent team med lång erfarenhet och stort hjärta för sitt arbete.
Vi erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande arbete där du får ta ansvar, utvecklas och bidra med din kompetens. Hos oss får du möjlighet till både personlig och yrkesmässig utveckling och självklart erbjuder vi friskvårdsbidrag och friskvårdstid som en del av vårt fokus på hälsa och välmående.Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
Som stödassistent arbetar du och dina kollegor med IBIC (individens behov i centrum) som grund.
Du arbetar med att stödja, motivera och assistera brukarna i det dagliga livet samt med att tolka och tydliggöra vardagen. Alla våra brukare har olika behov, och ditt uppdrag blir att ge ett individuellt anpassat stöd, ibland handlar det om omfattande omsorg, andra gånger om pedagogiskt stöd, motivation och vägledning. Oavsett behov är din insats viktig och gör skillnad.
Arbetet genomsyras av ett pedagogiskt förhållningssätt, ett tydligt och strukturerat arbetssätt samt ett lågaffektivt bemötande. Som stödassistent stödjer du pedagogiskt och praktiskt med såväl sociala aktiviteter och hushållssysslor som med personlig omvårdnad och förflyttningar. Du deltar i verksamheternas kvalitetsutveckling och på olika möten, utbildningar och i handledning.
I tjänsten ingår kontaktmannaskap, vilket innebär att du har till uppgift att upprätta och revidera genomförandeplaner, journalföra och ha kontakt med anhöriga och företrädare/gode män.
Du arbetar utifrån ett grundschema med arbete dag/kväll och helg samt sovande jour.
Vem är du?
Vi söker dig som har en godkänd utbildning med inriktning mot vård och omsorg, barn och fritid, socialpedagog eller personlig assistent. B-körkort krävs för tjänsten.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat inom omsorg om personer med funktionsnedsättning.
Som person är du flexibel, serviceinriktad och har en god samarbetsförmåga. Du är trygg i både dig själv och din yrkesroll, och visar personlig mognad i mötet med andra. Med ett lugnt och respektfullt förhållningssätt har du förmågan att se varje individs behov och hitta lösningar utifrån verksamhetens mål och riktlinjer.
Du har god kommunikativ förmåga, är lyhörd, tydlig och anpassar ditt sätt att förmedla budskap efter mottagaren. Du är trygg i det svenska språket, i både tal och skrift, då all kommunikation och dokumentation sker på svenska.
Vi förutsätter att du delar LSS intentioner om en humanistisk människosyn, värderingar och ett gott bemötande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Visborgsallén 19 (visa karta
)
621 81 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Terra Nova Torg Kontakt
rekryterare
Matilda Hägg Struwe matilda.struwe@gotland.se 0498-203574 Jobbnummer
9962736