Underhållsmekaniker Skövde Slakteri
Skövde Slakteri Aktiebolag / Maskinreparatörsjobb / Skövde Visa alla maskinreparatörsjobb i Skövde
2026-07-13
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Vi söker underhållsmekaniker
Vi söker dig som vill vara en del av ett härligt team som konstant jobbar med att optimera och säkerställa driften på Skövde Slakteri AB.
Hos oss kommer du erbjudas ett spännande och varierande arbete vilket i sin tur säkerställer att Skövde Slakteri AB kan bibehålla säkra leveranser och expandera. Publiceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av att säkerställa hög driftsäkerhet i vår produktion. Du kommer att arbeta med förebyggande- och akuta underhåll samt felsökning och service i vår maskinpark och alltid stäva efter ständiga förbättringar. Maskinparken består av både äldre och nyare maskiner. Vi sätter ett stort värde på medarbetare som medverkar till ordning och reda på arbetsplatsen. Arbetsgruppen består av tio goa och hjälpsamma kollegor som ställer upp för varandra.
Meriterande
Tidigare erfarenhet av underhåll inom industri, fordon eller liknande.
Livsmedelshantering.
Van att jobba med underhållsprogram.
Kunskap eller intresse för automation.
Grundläggande el kunskaper.
B-körkort.
För att trivas i rollen så ska du ha stort tekniskt intresse, gilla att skruva och anta utmaningar. Du drivs av problemlösningar och har förmåga att tänka självständigt och ser lösningar i stället för problem. Du trivs med att engagera dig, att ta ansvar för ditt arbete och att leverera goda resultat. Vi utgår ifrån att du är en ödmjuk, lojal och initiativtagande person som gillar att ta dig an nya utmaningar. Vidare är du flexibel, noggrann och grundlig i din yrkesroll. Tjänsten kräver att du är serviceinriktad och du kommer ha mycket kontakt med alla olika avdelningar internt på Skövde Slakteri AB, även en del externt.
Du behöver också klara att arbeta i miljöer där det förkommer blod, kyla och doft.
Arbetsvillkor
Dina arbetstider kommer att vara dagtid och under perioder kan natt förekomma.
Beredskap enligt schema ingår i tjänsten. Anställningsvillkor i enlighet med Livsmedelsavtalet.Så ansöker du
Vi kommer ta in ansökningar under hela sommaren och urval kommer ske först efter semestern, omkring vecka 34 och framåt.
Ansök genom att bifoga CV/Personligt brev där du kort beskriver din bakgrund.
Skövde Slakteri är en del av familjeägda Ögrengruppen, med välkända varumärken som Gudruns, Sohlbergs och Mårtenssons. Vi är landets största privatägda slakteri, med en omsättning i miljardklassen. Men trots vår storlek och snabba tillväxt har vi lyckats bibehålla det personliga bemötandet och de snabba besluten, egenskaper som vi vet värderas högt bland såväl producenter som kunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skövde Slakteri Aktiebolag
(org.nr 556325-8952)
Norra Aspelundsvägen (visa karta
)
541 34 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skövde Slakteri AB Kontakt
Funktionschef slakt
Christian Johansson christian.johansson@skovdeslakteri.se +46 72 211 90 43 Jobbnummer
10001024