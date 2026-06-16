Underhållsmekaniker
OnePartnerGroup Skaraborg AB / Maskinreparatörsjobb / Mariestad Visa alla maskinreparatörsjobb i Mariestad
2026-06-16
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, Skövde
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Skaraborg AB i Mariestad
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige
Är du en tekniskt nyfiken person som gillar att skruva och felsöka? Som underhållsmekaniker på RMIG får du en varierande roll nära produktionen, där du arbetar med både förebyggande underhåll och akuta insatser. Här löser du problem, driver förbättringar och får samtidigt goda möjligheter att utvecklas i din roll.Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Som underhållsmekaniker på RMIG har du en central roll i att säkerställa att driften fungerar som den ska. Dagligen möter du och underhållsavdelningen situationer där man får prioritera mellan planerat underhåll och akuta åtgärder i produktionen. Här kommer du vara delaktig i hela kedjan, från felsökning, till reparation och förbättringsarbete, vilket innebär en omväxlande vardag där du ständigt ställs inför nya tekniska utmaningar och personlig utveckling.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Förebyggande underhåll av produktionsutrustning
Felsökning och reparation av maskiner
Proaktivt förbättringsarbete för att säkra driftsäkerhet
Bidra till utveckling av arbetssätt och rutiner inom underhåll
Ansvara för att reservdelar finns tillgängliga genom kontakt med leverantörer, offertförfrågningar och inköp
Aktivt bidra till en säker, ergonomisk och effektiv arbetsmiljö
Maskinparken består till stor del av äldre utrustning, vilket ställer krav på kreativitet, problemlösningsförmåga och ett genuint tekniskt intresse.
Tjänsten är på heltid och avser dagtid, måndag–fredag.
Du blir erbjuden en anställning av RMIG Sweden AB med start omgående/enligt överenskommelse.Profil
Vi söker dig som har ett stort tekniskt intresse och trivs i en roll där du får ta eget ansvar. Du är nyfiken, lösningsorienterad och har förmågan att arbeta metodiskt även när tempot är högt. Samtidigt är du självgående och trygg i att fatta egna beslut, är analytisk i ditt arbetssätt och har en god förmåga att dra slutsatser vid felsökning.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har god erfarenhet inom underhåll- eller reparationsarbete inom industri
Har god förståelse för att läsa mekaniska ritningar
Har erfarenhet av svetsning, här används främst MIG/MAG och pinnsvets
Trivs med praktiskt arbete och har en god förståelse för hur maskiner fungerar
Det är meriterande om du har erfarenhet av hydraulik, el och/eller automation samt bearbetning i svarv och fräs.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är strukturerad, noggrann och ansvarstagande med en stark servicekänsla gentemot produktionen. Vidare är du initiativtagande, flexibel och trivs i en vardag med variation. För dig är det en självklarhet att arbeta med ett högt säkerhetstänk i allt du gör.
Vi ser att du har god datavana samt en administrativ förmåga och trivs med att arbeta i digitala system.
I övrigt kommunicerar du flytande på svenska, både i tal som skrift, engelska är meriterande.
Körkort är ett krav för tjänsten.
Om RMIG AB
RMIG Solutions specialiserar sig på skräddarsydda perforerade lösningar för industriella komponenter, förslitningsdelar samt bygg- och anläggningsprojekt. Genom att kombinera en djup förståelse för kundernas behov med omfattande branschkunskap, innovativa färdigheter och avancerad perforeringsteknik levererar vi lösningar som skapar bestående värde.
Vi är en global leverantör av perforerade lösningar av högsta kvalitet med en kundbas som sträcker sig över 70 länder. Vi har produktionsenheter i Danmark, Storbritannien, Sverige och Tyskland, samt försäljningskontor i 11 länder. Totalt består vår organisation av mer än 350 personer, som är dedikerade till att tillhandahålla sömlös service och expertis skräddarsydd för att möta varje kunds specifika behov.
Vi erbjuder ...
RMIG bygger sin kultur på samarbete, engagemang och viljan att ständigt utvecklas. Här arbetar man tillsammans, med kunden i fokus och en stark drivkraft att leverera resultat med kvalitet och integritet. Här blir du en del av en organisation där den personliga känslan är viktig. Här värdesätts engagemang, initiativförmåga och en öppen dialog i vardagen. Rollen erbjuder stora möjligheter till utveckling, både tekniskt och personligt. Du får arbeta brett inom underhåll och möta många olika typer av utmaningar, vilket gör att du kontinuerligt utvecklar din kompetens. Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar RMIG med OnePartnerGroup och du är välkommen att söka tjänsten via onepartnergroup.se.
På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via mail, utan hänvisar till vår hemsida.
Du visar ditt intresse genom att enkelt ansöka via vår hemsida. Som ett första steg kommer du kort efter du ansökt få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare Kiku) med en länk för att besvara några urvalsfrågor för tjänsten, därefter kontaktar vi dig via mail eller telefon för återkoppling. Vi arbetar med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
I processen kommer sedan urval genom intervjuer, tester, referenstagning och bakgrundskontroll ingå för de kandidater som utifrån matchning med tjänstens kravprofil går vidare till kommande steg. Testerna är ett verktyg för att kunna säkerställa ett kompetensbaserat urval samt för att bidra till mångfald, jämlikhet, objektivitet samt en fördomsfri rekryteringsprocess.
För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad.
För frågor är du välkommen att ta kontakt med Jennifer Lindvall
📞073-425 56 41 (https://0790734897/)
📩 jennifer.lindvall@onepartnergroup.com
(jennifer.lindvall@onepartnergroup.se
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Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Skaraborg AB
(org.nr 556861-5545), https://www.rmig.com/
542 73 MARIESTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rmig Sweden AB Kontakt
Rekryteringskonsult / Konsultchef
Jennifer Lindvall jennifer.lindvall@onepartnergroup.se +46734255641 Jobbnummer
9965098