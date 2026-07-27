Servicerådgivare till personbilsverkstaden i Östersund
Berners Person - och Transportbilar AB / Inköpar- och marknadsjobb / Östersund Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Östersund
2026-07-27
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
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, Krokom
, Åre
, Sollefteå
, Sundsvall
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Trivs du att arbeta med service och kundkontakt via telefon, mail och face-to-face? Är du strukturerad och har lätt för att navigera mellan olika IT-system? Vi söker en servicerådgivare till personbilsverkstaden i Östersund - en nyckelperson mellan våra kunder och verkstaden!
Om jobbet som servicerådgivare
I rollen som servicerådgivare är du nyckelpersonen i relationen mellan våra kunder och verkstaden. Tillsammans med verkstadsteamet arbetar du i vår kundmottagning för att överträffa våra kunders förväntningar och ge bästa möjliga service från första kontakten ända fram tills bilen är klar för utlämning.
Du kommer till exempel att arbeta med att:
Ha kontakt med kunder vid in- och utlämning av bil
Ha kontakt med kunder via mail, onlinebokning och telefon
Ge kunder teknisk rådgivning inför bokning av service och reparationer
Planera och boka in arbete i verkstaden
Upprätta kostnadskalkyler
Fakturera och göra garantiärenden
Om verkstadsteamet
Du kommer att bli en viktig del i vårt verkstadsteam som arbetar med personbilar. I teamet finns fordonstekniker i verkstaden, kundmottagare och garantihandläggare. Tillsammans strävar vi för att överträffa våra kunders förväntningar och ge bästa möjliga service från första kontakten ända fram tills bilen är klar för utlämning.
Vi söker dig som...
Trivs med kundkontakt och att arbeta i en rådgivande roll
Är van vid att använda telefon och dator som ditt främsta arbetsverktyg
Har lätt för att sätta dig in i och navigera mellan olika IT-system
Uppskattar ett arbete där tempot stundtals är högt
Har B-körkort
Det är meriterande om du
Har fordonsteknisk kompetens och/eller intresse
Vi på Berners erbjuder
Det finns många utvecklingsmöjligheter inom Berners och vi vill att du ska växa med oss! Förutom kontinuerliga utbildningar genom Volkswagen group så får du chansen att utveckla dig och dina kunskaper tillsammans med erfarna kollegor.
Vi erbjuder en arbetsplats med en stark kultur som kännetecknas av vår värdegrund: Glädje, respekt, ansvar, positivitet och engagemang.
Förmåner
Månadslön enligt kollektivavtal och bonus på avdelningsnivå
Kollektivavtalsenlig pension och försäkringar
Friskvårdsbidrag och tillgång till Falcks personalstöd
Möjlighet att ansöka om utbildningsstipendium och sponsring av aktiviteter till hemmavarande barns förening
Personalrabatt på reservdelar, verkstadstjänster, bilvård och bilköp
Möjlighet att leasa förmånscykel via Epassi BIKE
Arbetstider: Varannan vecka 7.00-16.00 och 8.00-17.00 Ansökan: Ansökan är öppen till 23 augusti Vi genomför bakgrundskontroll på slutkandidaterna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8047988-2116632". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Berners Person - och Transportbilar AB
(org.nr 556026-6008), https://jobb.berners.se
Hovvallsgränd 1 (visa karta
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831 52 ÖSTERSUND Arbetsplats
Berners Jobbnummer
10012216