Servicerådgivare till personbilsverkstaden i Östersund

Berners Person - och Transportbilar AB / Inköpar- och marknadsjobb / Östersund
2026-07-27


Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Östersund, Krokom, Åre, Ragunda, Ånge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Berners Person - och Transportbilar AB i Östersund, Krokom, Åre, Sollefteå, Sundsvall eller i hela Sverige

Trivs du att arbeta med service och kundkontakt via telefon, mail och face-to-face? Är du strukturerad och har lätt för att navigera mellan olika IT-system? Vi söker en servicerådgivare till personbilsverkstaden i Östersund - en nyckelperson mellan våra kunder och verkstaden!
Om jobbet som servicerådgivare
I rollen som servicerådgivare är du nyckelpersonen i relationen mellan våra kunder och verkstaden. Tillsammans med verkstadsteamet arbetar du i vår kundmottagning för att överträffa våra kunders förväntningar och ge bästa möjliga service från första kontakten ända fram tills bilen är klar för utlämning.
Du kommer till exempel att arbeta med att:
Ha kontakt med kunder vid in- och utlämning av bil

Ha kontakt med kunder via mail, onlinebokning och telefon

Ge kunder teknisk rådgivning inför bokning av service och reparationer

Planera och boka in arbete i verkstaden

Upprätta kostnadskalkyler

Fakturera och göra garantiärenden

Om verkstadsteamet
Du kommer att bli en viktig del i vårt verkstadsteam som arbetar med personbilar. I teamet finns fordonstekniker i verkstaden, kundmottagare och garantihandläggare. Tillsammans strävar vi för att överträffa våra kunders förväntningar och ge bästa möjliga service från första kontakten ända fram tills bilen är klar för utlämning.
Vi söker dig som...
Trivs med kundkontakt och att arbeta i en rådgivande roll

Är van vid att använda telefon och dator som ditt främsta arbetsverktyg

Har lätt för att sätta dig in i och navigera mellan olika IT-system

Uppskattar ett arbete där tempot stundtals är högt

Har B-körkort

Det är meriterande om du
Har fordonsteknisk kompetens och/eller intresse

Vi på Berners erbjuder
Det finns många utvecklingsmöjligheter inom Berners och vi vill att du ska växa med oss! Förutom kontinuerliga utbildningar genom Volkswagen group så får du chansen att utveckla dig och dina kunskaper tillsammans med erfarna kollegor.
Vi erbjuder en arbetsplats med en stark kultur som kännetecknas av vår värdegrund: Glädje, respekt, ansvar, positivitet och engagemang.
Förmåner
Månadslön enligt kollektivavtal och bonus på avdelningsnivå

Kollektivavtalsenlig pension och försäkringar

Friskvårdsbidrag och tillgång till Falcks personalstöd

Möjlighet att ansöka om utbildningsstipendium och sponsring av aktiviteter till hemmavarande barns förening

Personalrabatt på reservdelar, verkstadstjänster, bilvård och bilköp

Möjlighet att leasa förmånscykel via Epassi BIKE

Arbetstider: Varannan vecka 7.00-16.00 och 8.00-17.00 Ansökan: Ansökan är öppen till 23 augusti Vi genomför bakgrundskontroll på slutkandidaterna.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8047988-2116632".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Berners Person - och Transportbilar AB (org.nr 556026-6008), https://jobb.berners.se
Hovvallsgränd 1 (visa karta)
831 52  ÖSTERSUND

Arbetsplats
Berners

Jobbnummer
10012216

Prenumerera på jobb från Berners Person - och Transportbilar AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Berners Person - och Transportbilar AB: