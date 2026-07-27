Kundansvarig Redovisningskonsult - Talenom Norrtälje
Talenom Redovisning AB / Redovisningsekonomjobb / Norrtälje Visa alla redovisningsekonomjobb i Norrtälje
2026-07-27
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Arbetar du som kundansvarig redovisningskonsult på byrå och är nyfiken på nästa steg i karriären? Lockas du av en arbetsplats där du får stort inflytande på utvecklingen framåt? Då kan tjänsten som Redovisningskonsult hos oss på Talenom Norrtälje vara något för dig!
Vad vi erbjuder dig
En varm företagskultur som präglas av värderingarna Mod, Omtanke och Vilja
Möjlighet att påverka och vara med och forma vår framtida utveckling
Stort fokus på dina egna karriär- och utvecklingsmål · En modern och digital arbetsplats, certifierad som "Great Place to Work"
Om rollen
Din närmsta ledare Elin Persson säger såhär:
"Vi är en härlig mix av personer i ett team på 4 personer där några varit med en längre tid på byrån och där vi är några som är nya. Vi arbetar prestigelöst och tvekar inte att hjälpas åt i kunduppdrag. Vårt kontor ligger i Campusområdet i Norrtälje, på Kaserngatan 1 där vi har egna kontorsrum med härligt ljusinsläpp. Gratis parkeringsmöjligheter finns.
Då vi är ett mindre team så arbetar vi i första hand från vårt kontor, men självklart finns möjlighet till hemarbete vid behov. Vi har dagliga check-ins och gemensam fika och månatliga one-to-one-samtal där vi diskuterar utveckling, arbetsmiljö eller bara har ett personligt samtal. Utöver det håller vi månadsmöten för att följa upp våra gemensamma mål. Alla delmål och slutmål uppmärksammas och firas tillsammans.
Vi arbetar i moderna redovisningssystem som Spiris, Fortnox, och Capego- Bokslut och Skatt. Dessutom använder vi Talenoms egenutvecklade plattform - Easor - som vi under 2025 haft interna utbildningar i för att successivt introducera våra kunder till.
Sedan drygt 3 år tillbaka är vi en del av Talenom, vilket innebär att vi har ett starkt stöd från huvudkontoret i Stockholm inom HR, Lön, IT, Affärsrådgivning och Ekonomi. Det ger oss trygghet, struktur och möjlighet att fokusera på det vi är bäst på - att ge våra kunder ett professionellt och personligt stöd i sin verksamhet."
I rollen är du kundansvarig och har en central roll i att bygga förtroendefulla relationer med såväl befintliga som potentiella kunder. Som senior kundansvarig redovisningskonsult arbetar du operativt med kunderna samtidigt som du driver strategisk affärsrådgivning. Du är också ett naturligt stöd för både kunder och kollegor i komplexa redovisningsfrågor. Rollen innebär arbete både självständigt och i team, med fokus på kvalitet, utveckling och kundnytta.
Du ansvarar även för att:
Självständigt upprätta bokslut och årsredovisningar samt kvalitetssäkra våra leveranser enligt gällande regelverk och branschstandard
Genomföra kassaflödesanalyser och bidra med kvalificerad och proaktiv ekonomisk rådgivning
Leda och utveckla dina kunduppdrag med ansvar för kvalitet, effektivitet och lönsamhet
Säkerställa att teamet har rätt förutsättningar, struktur och arbetssätt för att leverera hög kvalitet till kund
Driva digitalisering och effektivisering av kundernas ekonomiprocesser
Aktivt bidra till vår tillväxt genom att bygga relationer, delta i säljmöten och marknadsaktiviteter, och på ett rådgivande sätt synliggöra värdet av våra tjänster för potentiella kunder
Vi söker
Vi söker dig som har lätt för att skapa förtroende i dialog med kunder och kollegor, med en varm och tydlig kommunikationsstil och förmågan att stötta och dela kunskap med andra. Du arbetar strukturerat och lösningsorienterat, håller hög kvalitet även i ett högt tempo och bidrar aktivt till att driva arbetet framåt.
Du trivs med frihet under ansvar och antar gärna nya utmaningar. Vidare gillar du att vara en del av ett team där man samarbetar, utvecklas tillsammans och låter mod, omtanke och vilja genomsyra arbetet.
Utöver ovan ser vi att du:
YH-utbildning som redovisningskonsult eller likvärdig utbildning.
Minst fem års erfarenhet i rollen som Redovisningskonsult på byrå.
Du har antingen en auktorisation som redovisningskonsult eller en tydlig ambition att nå dit.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av K3-regelverket
Det är meriterande om du har erfarenhet av programmen Fortnox och Capego. Arbete enligt REX samt även kring kundkännedom och penningtvättslagen.
Har mycket goda kunskaper inom svenska och engelska, i både tal och skrift.
Rekryteringsprocessen
Tycker du att tjänsten låter spännande? Då är du varmt välkommen med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid, tillsvidare med 6 månaders provanställning.
Ansökan: Vi tar inte emot några ansökningar via mejl, utan du söker enkelt tjänsten på vår karriärsida (En unik karriär - Talenom Sverige). Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därför bli tillsatt innan sista ansökningsdag: 2026-08-23.
Rekryteringsprocessen består utav telefonintervju, case/kunskapstest, intervju med rekryterande ledare samt referenstagning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Talenom
Talenom är ett modernt redovisnings- och rådgivningsföretag som lägger stort fokus på effektiva, digitala arbetssätt som gynnar såväl medarbetare som kund. Vi grundades i Finland 1972 och har vuxit från att vara ett litet familjeföretag till att idag vara en internationell koncern börsnoterade på Helsingforsbörsen. Vi är stolta över att vi förenklar vardagen för entreprenörer i Sverige, Finland, Italien och Spanien med digitala och innovativa tjänster inom redovisning, lönehantering och kvalificerad rådgivning.
I Sverige startade vi 2019 och vi är idag cirka 250 medarbetare fördelade på över 25 kontor. Vi är certifierade av Great Place to Work och arbetar varje dag för att vara en av de bästa arbetsplatserna - inte bara i Sverige, utan i världen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7342067-2116639". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talenom Redovisning AB
(org.nr 556556-1205), https://rekrytering.talenom.se
Kaserngatan 1 (visa karta
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761 46 NORRTÄLJE Arbetsplats
Talenom Sverige Jobbnummer
10012224