Fritidsledare 100% till Huddinge Ungdom Segeltorps Torpets fritidsgård
Huddinge kommun, Segeltorps fritidsgårdar / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Huddinge Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Huddinge
2026-07-27
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Huddinge kommun, Segeltorps fritidsgårdar i Huddinge
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Kultur- och fritidsförvaltningen har hand om kommunens bibliotek, kulturskolan, idrottshallar och idrottsplatser, öppen barn- och ungdomsverksamhet, bidrag till föreningar och studieförbund, kulturverksamhet, Vårby bibliotek med Barnkonsten, Fullersta Gård, inköp av konst och utdelning av stipendier och priser inom idrott och kultur.
1 plats(er).
Är du en engagerad och initiativrik person, som både kan bidra till att utveckla fritidsgårdens verksamhet samt vara en positiv kraft i det sociala samspelet mellan ungdomar och kollegor? Då kan du vara den vi söker till teamet i Segeltorps fritidsgård.
Om arbetet
Som fritidsledare är ditt uppdrag att vara en trygg och engagerad vuxen, som aktivt bidrar till att skapa en trygg, stimulerande och inkluderande mötesplats, där ungdomar kan utvecklas, umgås och ha roligt.
Jobbet är varierande, med ca 70% operativt i verksamheten och ca 30% administrativt. Exempel på operativa dagliga sysslor är att jobba relationsbyggande med ungdomar, involvera och inspirera ungdomar att delta i olika aktiviteter, verka för ungdomsdemokrati, se till att fritidsgården är inbjudande och attraktiv för våra besökare. Exempel på administrativa sysslor är planering av verksamheten, kontakt med vårdnadshavare, samverkan med skolor, representera verksamheten i möten, utveckling och administration kring sociala medier och Ungdomsappen, planera och ansvara för arbetssättet kring MVP-fritid.
Arbetstid dagtid och kvällstid på vardagar och helger enligt schema. Våra öppettider är, för närvarande, måndag-torsdag kl. 14:30-17:00, fredag kl. 14:00-17:00 samt kvällar onsdag, fredag och udda lördagar kl. 18:00-21:00.
Om arbetsplatsen
Segeltorps fritidsgård drivs av Kultur- och fritidsförvaltningen i Huddinge kommun och ligger i Segeltorpsskolan. Vår verksamhet, som drivs i öppen form för ungdomar i högstadieåldern, 13-16 år, är uppskattad och välbesökt. Här kan ungdomarna träffas på en säker plats med inbjudande hängytor och trygga vuxna. Aktiviteter som erbjuds är pingis, biljard, tv-spel, spel, pyssel, bakning, café, sporthall, quiz, musikstudio, poddstudio, scen och ateljé för skapande m.m.
Hos oss är service viktigt. Som ambassadörer för Huddinge kommun hjälper vi våra besökare på bästa sätt. Fritidsgårdarna inom Ungdom samarbetar med övriga verksamheter inom kommunen för att tillgodose en meningsfull fritid för Huddingeborna. Under skolloven ställer vi om vår verksamhet och jobbar tillsammans med de andra fritidsgårdarna inom Ungdom, dels genom gemensamma aktiviteter och dels genom uppsökande verksamhet med mobila fritidsledare utanför fritidsgården. På plats i Segeltorps fritidsgård jobbar fyra tillsvidareanställda samt flera timvikarier. Enhetschefen ansvarar förutom för Segeltorps fritidsgård, även för Glömsta fritidsgård och Rådsparkens djurparklek.
Om dig
Vi söker dig som har:
Dokumenterad erfarenhet av att jobba som fritidsledare på fritidsgård eller skola, med målgruppen ungdomar i högstadieåldern 13-16 år, de senaste tre åren.
Relevant akademisk utbildning som fritidsledare. Alternativ annan utbildning som gett motsvarande kompetens, med att jobba främjande med ungdomar och leda grupper. T.ex. lärare eller socialpedagog.
Mycket goda språkkunskaper i svenska, både i tal och skrift. Goda språkkunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Goda datakunskaper i Officepaketet.
Meriterande:
Erfarenhet av MVP-fritid, ungdomsdemokrati, motiverande samtal, projektledning, Ungdomsappen.
Professionellt hantera sociala medier och Canva.
Erfarenhet av studioteknik, poddande eller spela instrument.
Viljan att vara fysisk aktiv och delta i de rörelseaktiviteter som genomförs i idrottshallen på fritidsgården.
B-körkort.
Som person förväntar vi oss att du är en bra teamspelare, en trygg vuxen samt har en positiv inställning till livet och människor du möter. För att passa i rollen hos oss, så krävs det att du har god egen initiativförmåga, ett framåtdriv och viljan att utveckla fritidsgården. Du är mån om att jobba främjande och låta ungdomar komma till tals, utvecklas samt tillvarata deras intressen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vid eventuell övertalighet inom Huddinge kommun kan tjänsten komma att tillsättas genom omplacering av medarbetare som bedöms ha erforderliga kvalifikationer för befattningen.
För att erbjuda en trygg miljö för de ungdomar som besöker oss, kommer vi före anställning erbjuds, att begära in ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Se länk för beställning; https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
(https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/)
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337221". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Kommun
(org.nr 212000-0068)
Chronas väg 12 (visa karta
)
141 71 SEGELTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Huddinge kommun, Segeltorps fritidsgårdar Kontakt
Enhetschef
Vendela Wulff vendela.wulff@huddinge.se +46853530989 Jobbnummer
10012227