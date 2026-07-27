Distriktssäljare till Kranpunkten Göteborg
Kranpunkten I Båstad Aktiebolag / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-07-27
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Vill du arbeta i ett av Sveriges ledande företag inom uthyrning av lyftmaskiner? Har du ett starkt affärssinne, teknisk förståelse och drivs av att skapa långsiktiga kundrelationer? Då kan du vara den vi söker!
Kranpunkten är ett av Sveriges ledande företag inom uthyrning av lyftmaskiner. Med våra kärnvärden kompetens, effektivitet, personliga och säkerhet som grund strävar vi efter att vara den självklara specialisten inom lyftlösningar i Sverige.
Vi finns i Förslöv, Malmö, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Luleå och levererar maskiner till kunder i hela Skandinavien. Med en modern maskinpark på över 4 200 maskiner erbjuder vi lösningar som skapar säkra och effektiva arbetsplatser.
Till vår depå i Sisjön, Göteborg, söker vi nu en engagerad och affärsdriven distriktsäljare.
I rollen ansvarar du för att utveckla och stärka våra kundrelationer genom att aktivt bearbeta både befintliga och nya kunder. Du identifierar kundernas behov och erbjuder lösningar som skapar mervärde och bidrar till en säker och effektiv arbetsmiljö.
Arbetet är självständigt och varierande. Du planerar dina kundbesök, driver försäljningsprocessen från första kontakt till avslutad affär och arbetar nära dina kollegor inom försäljning och uthyrning för att säkerställa bästa möjliga kundupplevelse.
Du är van att arbeta med större affärer där projektberäkningar och kalkyler är en naturlig del av försäljningsprocessen. Med ett starkt affärssinne kan du analysera förutsättningar, bedöma lönsamhet och ta fram konkurrenskraftiga erbjudanden som skapar värde för både kunden och Kranpunkten.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom bygg-, entreprenad-, industri- eller maskinbranschen.
Har ett starkt affärssinne och förmåga att identifiera affärsmöjligheter.
Har erfarenhet av kalkyler och offertarbete.
Har god maskinkännedom och teknisk förståelse.
Är självgående, strukturerad och ansvarstagande.
Är en skicklig relationsbyggare med god samarbetsförmåga.
Har B-körkort.
Vi erbjuder
Hos Kranpunkten blir du en del av ett företag med hög kompetens, korta beslutsvägar och en stark laganda. Du får ett fritt och omväxlande arbete med stort eget ansvar, samtidigt som du har stöd av erfarna och engagerade kollegor.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i ett växande företag där kvalitet, säkerhet och långsiktiga kundrelationer står i fokus.
Låter det här som rätt utmaning för dig?
Skicka in din ansökan. Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta försäljningschef Andreas Wåhlander, 070-528 48 81. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26
E-post: andreas.wahlander@kranpunkten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Distriktsäljare Göteborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kranpunkten I Båstad Aktiebolag
(org.nr 556362-8055), http://www.kranpunkten.se
Askims Industriväg 3 (visa karta
)
436 34 ASKIM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kranpunkten i Båstad AB Jobbnummer
10012208