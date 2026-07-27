Folktandvården Skåne söker två klinikchefer, Specialisttandvården Lund
Folktandvården Skåne AB / Sjukvårdschefsjobb / Lund Visa alla sjukvårdschefsjobb i Lund
2026-07-27
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, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Att jobba i Folktandvården Skåne är att vara med och utveckla framtidens munhälsa. Vi är en plats för dig som tror på att bra munhälsa är viktigt för ett friskare liv och som tycker att det är roligare att jobba i lag än att vara ensam. Framför allt är vi en plats för dig som ser och bryr dig om varje människa du möter.
Specialisttandvården i Lund är uppdelad på två samlokaliserade kliniker. Vi söker nu två klinikchefer som tillsammans med två gruppchefer, vill vara med och leda och utveckla specialisttandvården i Lund vidare.
Den ena tjänsten som klinikchef kommer ansvara för specialiteterna bettfysiologi, oral protetik och ortodonti medan den andra tjänsten riktar sig mot endodonti, parodontologi och pedodonti. Vi söker dig som vill kombinera klinikchefskap med kliniskt arbete och som brinner för att främja god munhälsa samt erbjuda tandvård av högsta kvalitet.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
I denna roll får du möjlighet att vara med och forma klinikens framtid genom att aktivt bidra till utveckling inom klinisk specialisttandvård, forskning, samverkan med allmäntandvården och utbildningsinstitutioner samt med kunskapsspridning.
Som klinikchef har du ansvar för både verksamhet, ekonomi och personal för 16-18 medarbetare. Du kommer att kombinera ditt chefsuppdrag med kliniskt arbete, vilket ger dig en nära kontakt med den dagliga verksamheten och möjlighet att direkt påverka både kvalitet och resultat. Din roll innebär att du arbetar för såväl klinikens specifika mål som för Folktandvårdens övergripande affärs- och verksamhetsplan.
Du kommer att rapportera till chefen för specialisttandvården och ingå i ledningsgruppen för specialisttandvården inom Folktandvården Skåne. Kvalifikationer
Vi söker dig som är specialisttandläkare och ser gärna att du har erfarenhet av ledarskap. Som person är du en trygg, lyhörd och kommunikativ ledare med ett coachande förhållningssätt. Du leder genom ett tillitsbaserat ledarskap och arbetar aktivt för att skapa en positiv arbetsplatskultur. Du fokuserar på nära ledarskap och har förmåga att motivera och hålla ihop grupper i en komplex organisation med många intressenter.
Du har ett övergripande synsätt och driv, förstår vikten av kvalitet och affärsmässighet, är målmedveten och har förmåga att kombinera frågor som är här och nu med ett strategiskt, långsiktigt perspektiv.
Du trivs med att arbeta i en föränderlig organisation som strävar efter att ligga i framkant. Vi möter omvärldens krav och våra patienters behov genom att vara kunskapsdrivande och öppna för nya arbetssätt och behandlingsmetoder. Därför behöver du kunna leda i förändring och kunna skapa framdrift och resultat i förändringsprocesser.
För dig är samarbete centralt, både inom och utanför den egna verksamheten. Du agerar som en förebild för dina medarbetare och delar våra förhållningssätt: Nyskapande, Öppna och Tillsammans.
Vi lägger stor vikt vid ledarskapsförmåga och personliga egenskaper.
Vill du vara med och utveckla framtidens munhälsa? Vi ser fram emot din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Urval sker löpande.
Fackliga företrädare:
Lars Hagerström Tjänstetandläkarna, 0721-99 82 14
Yllka Gashi Sejdija, SRAT 0725-85 82 26
Karin Persson, Vision, 0725-70 70 35
Aida Aganhodzic, Ledarna, 0725-97 15 07
Folktandvården Skåne är ett av Sveriges tio största hälsoföretag med över en miljon besök varje år. Vi är ett bolag, helägt av Region Skåne med närmare 1 500 anställda. Vi finns på 44 orter runt om i Skåne och består av 67 kliniker för allmän- och specialisttandvård. Våra dörrar är öppna för alla skåningar - oavsett behov.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331502". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folktandvården Skåne AB
(org.nr 556936-0828)
Folktandvården Skåne (visa karta
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223 63 LUND Arbetsplats
Folktandvården Kontakt
Lovisa Radtke, Rekryterare 0462752706 Jobbnummer
10012195