Ekonomiansvarig till Hundstallet
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2026-07-27
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Vill du göra verklig skillnad för både djur och människor? Har du erfarenhet av redovisning ax till limpa och helhetsansvaret för en ekonomifunktion – och dessutom ett hjärta som klappar lite extra för hundar? Då kan det här vara en fantastisk möjlighet för dig!
Detta är ett föräldravikariat (konsultuppdrag) på uppskattningsvis cirka 14-15 månader. Start oktober 2026. Denna tjänst är placerad på Hundstallets anläggning i Åkeshov Bromma.
Om organisationen
Hundstallet är en ideell organisation som sedan 1908 arbetar för att ge hundar en andra chans. Genom att ta emot, rehabilitera och omplacera hundar skapar Hundstallet trygghet för både hundar och människor. Verksamheten finansieras till stor del av gåvor från privatpersoner och företag och drivs med ett starkt engagemang för djurvälfärd, kvalitet och långsiktig hållbarhet. Här arbetar tolv medarbetare i staben och över 90 engagerade medarbetare inom bland annat hundskötsel och hundvård. Hundstallet har idag verksamhet i Stockholm, Alingsås och Örkelljunga. En fantastisk, varm och beundransvärd organisation som hjälper utsatta hundar till en ny chans i livet.
Om rollen
Som Ekonomiansvarig på Hundstallet får du det övergripande ansvaret för organisationens ekonomifunktion och redovisning. Du blir en nyckelperson i organisationen och och säkerställer hög kvalitet i redovisning, finansiell rapportering och regelefterlevnad. Rollen är bred och kombinerar operativt redovisningsarbete med budget, prognosarbete, rapportering och ekonomisk analys. Du har många kontaktytor inom organisationen och arbetar nära ledning, verksamhet samt en redovisningskonsult och en ekonomiassistent. Som stöd till ledning och styrelse bidrar du med ekonomiska beslutsunderlag, samtidigt som du ansvarar för att ekonomifunktionen fungerar effektivt och ändamålsenligt.
I rollen kommer du bland annat att:
Ha huvudansvar för den löpande redovisningen, inklusive bokföring, avstämningar, moms- och skatteredovisning samt månads- och årsbokslut enligt K3
Upprättande av årsredovisning och övrig extern finansiell rapportering
Ansvara för budgetprocess, prognoser, ekonomiska uppföljningar och rapportering till ledning och styrelse
Säkerställa en god likviditetsplanering och löpande följa upp organisationens kassaflöde
Ta fram ekonomiska analyser, nyckeltal och beslutsunderlag som stödjer verksamhetens utveckling
Ansvara för revisionsprocessen samt rapportering till exempelvis Giva Sverige och Svensk Insamlingskontroll
Säkerställa korrekt hantering av moms- och skattefrågor, där kunskap om regelverket för ideella organisationer är meriterande
Arbetsleda ekonomiavdelningens redovisningskonsult och ekonomiassistent samt bidra till ett välfungerande samarbete inom teamet.
Vara ett stöd till chefer och medarbetare i ekonomiska frågor samt ha löpande kontakt med bland annat ledning, insamling, kommunikation och övriga verksamheten
Den här rollen passar dig som gillar att arbeta brett inom redovisning, från ax till limpa, och den prestigelöshet det kräver. Det är viktigt att du finner det stimulerande att både ägna dig åt arbetsuppgifter med strategisk höjd och mer operativa, enkla uppgifter. Publiceringsdatum2026-07-27Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, exempelvis från YH, högskola eller universitet
Minst 5 års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete, vararv flera år i en bred roll med helhetsansvar för ekonomi
Erfarenhet av att självständigt ansvara för redovisningsprocessen från löpande bokföring till bokslut, budget och prognos
Erfarenhet av att presentera ekonomiska resultat och beslutsunderlag för ledning eller styrelse
Mycket goda kunskaper i Excel
God systemvana och erfarenhet av att arbeta i olika affärs- och ekonomisystem
Mycket goda kunskaper i svenska samt goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Är självgående och tar ett stort eget ansvar för ditt arbete.
Trivs i en bred roll där du växlar mellan operativt arbete och ekonomisk uppföljning.
Är strukturerad, noggrann och har ett lösningsorienterat arbetssätt.
Har en god samarbetsförmåga och trivs med många kontaktytor inom organisationen.
Meriterande
Erfarenhet från en ideell organisation eller annan medlemsstyrd verksamhet.
Erfarenhet av 90-konto och rapportering till Giva Sverige eller Svensk Insamlingskontroll.
Erfarenhet från en mindre eller medelstor organisation där du haft ett brett ekonomiansvar och arbetat självständigt genom hela ekonomiprocessen.
Erfarenhet av ekonomisystemet Fortnox.
Kunskaper i Power BI eller andra BI-verktyg.
Övrig information
Anställningsform: Konsultuppdrag, föräldravikariat Start: Enligt överenskommelse med hänsyn till uppsägningstid Omfattning: Heltid, måndag-fredag, kontorstider Plats: Stockholm
Den här rekryteringsprocessen hanteras av A-hub, och mail angående tjänsten går genom A-hub. Ansök genom att klicka på "Ansök" nedan. Tänk på att vi lägger stor vikt vid din motivation och intresse för tjänsten. Vi tar inte emot ansökningar via mejl, men om du har specifika frågor om tjänsten kommer ansvarig rekryterare att svara på dem.
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Sista dag att ansöka är 2027-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8073597-2116645". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A Hub AB
(org.nr 559177-9656), https://jobb.a-hub.se
Gävlegatan 16 (visa karta
)
113 30 STOCKHOLM Arbetsplats
A-hub Jobbnummer
10012228