Biträdande verksamhetschefer Vuxenpsykiatri
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri / Sjukvårdschefsjobb / Gävle Visa alla sjukvårdschefsjobb i Gävle
2026-07-27
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Vuxenpsykiatrin i Region Gävleborg erbjuder psykiatrisk specialistvård till vuxna i hela länet och omfattar cirka 500 medarbetare. Verksamheten bedriver både öppenvård, heldygnsvård och beroendevård och har ett brett uppdrag som spänner över akuta insatser, behandlingskontakter och komplexa vårdbehov.
Vi befinner oss i ett utvecklingsskede där nationella reformer, samsjuklighetsutredningen och omställningen till god och nära vård innebär nya arbetssätt, förstärkt samverkan och ett ökat fokus på kunskapsbaserad vård och tillgänglighet. Vuxenpsykiatrin har under flera år arbetat med att stärka ledarskapet, utveckla strukturer och skapa goda förutsättningar för chefer och medarbetare.
Nu söker vi två biträdande verksamhetschefer som vill vara med och leda denna fortsatta utveckling tillsammans med verksamhetschef och ledningsgrupp.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Som biträdande verksamhetschef ingår du i verksamhetens ledningsgrupp och arbetsutskott, där du tillsammans med verksamhetschef driver strategiska frågor, prioriteringar och utvecklingsarbete. Rollen kombinerar strategiskt ledarskap med operativ påverkan och innebär ett brett ansvar för verksamhet, patientsäkerhet och utveckling.
Vuxenpsykiatrin är organiserad i tre områden med olika uppdrag och utvecklingsbehov
• Öppenvård mottagningar i hela regionen med ett brett utrednings- och behandlingsuppdrag
• Heldygnsvård vårdavdelningar, akutmottagningar, specialistomvårdnadsteam (SPOT) på tre orter samt ett mobilt team i Gästrikland
• Beroendevård Beroendemottagningar, LARO-verksamhet och sprututbyte, ett område i stark förändring där samsjuklighetsreformen innebär nya arbetssätt och ökad samverkan med kommuner och primärvård.
Som biträdande verksamhetschef kommer du att ha ett övergripande ansvar för ett av dessa tre områden, i nära samarbete med de vårdenhetschefer som leder det dagliga arbetet.
I uppdraget ingår att
• leda och utveckla verksamhet och chefer inom ditt ansvarsområde
• säkerställa kvalitet, patientsäkerhet och kunskapsbaserade arbetssätt
• ansvara för budget, uppföljning och verksamhetsplanering
• driva förändrings- och förbättringsarbete, bland annat kopplat till samsjuklighetsreformen, produktions- och kapacitetsstyrning, utveckling av en meningsfull heldygnsvård samt kloka kliniska val
• samverka med interna och externa aktörer, inklusive kommuner, primärvård samt forskning och utveckling
• bidra till ett tillitsbaserat ledarskap och en kultur som främjar dialog, ansvarstagande och utveckling.
Hos oss får du
• ett ledaruppdrag i en verksamhet som står inför viktiga och spännande förändringar
• möjlighet att påverka och forma framtidens psykiatriska vård
• ett nära samarbete med engagerade chefer och medarbetare
• goda förutsättningar för ledarskapsutveckling genom regionens satsningar på förändringsledning och chefssekreterare.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och erfaren ledare med förmåga att skapa stabilitet, riktning och engagemang i en verksamhet som präglas av både komplexitet och förändring. Du har ett analytiskt förhållningssätt och kan omsätta strategiska mål till tydliga prioriteringar och strukturer i vardagen. Rollen kräver att du är van att fatta beslut, hantera flera perspektiv samtidigt och bygga tillitsfulla relationer både internt och externt.
Du behöver trivas i en miljö där utveckling, samverkan och långsiktighet är centrala delar av uppdraget. Som ledare är du närvarande, kommunikativ och tydlig, och du har förmåga att skapa förutsättningar för chefer och medarbetare att lyckas i sina uppdrag. Du har också en god förståelse för hur styrning, ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö hänger ihop i en större organisation.
För att lyckas i rollen krävs
• akademisk utbildning inom hälso- och sjukvård alternativt annan högskoleutbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• dokumenterad ledarskapserfarenhet, gärna med ansvar för verksamhet i offentlig sektor, ekonomi och medarbetare.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda genom andra chefer, erfarenhet från hälso- och sjukvård, samt erfarenhet av förändringsledning eller större utvecklingsprojekt.
För den här tjänsten kommer vi att efterfråga utdrag ur belastningsregister.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Fler fackliga kontaktuppgifter
Anette Ström Johansson, SACO, anette.strom.johansson@regiongavleborg.se
Katarina Forsell, Ledarna, katarina.forsell@regiongavleborg.se
Veronica Lindman, Vision, veronica.lindman@regiongavleborg.se
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1874". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Kontakt
Anders Forsell, GHLF anders.forsell@regiongavleborg.se 072-233 06 49 Jobbnummer
10012192