Bli ställare hos Fergas - lärlingsprogram med lön och utbildning från start
Skill Kompetenspartner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Linköping Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Linköping
2026-07-27
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Kompetenspartner AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Tillsammans med Fergas skapar vi en ny väg in i industrin – där vi fokuserar på din potential, inte ditt CV.
Vi vet att många har viljan, drivkraften och förmågan att ta nästa steg i arbetslivet, men saknar den formella kompetensen. Därför erbjuder vi ett lärlingsprogram som ger dig utbildning, praktisk erfarenhet och en tydlig väg in i rollen som ställare.
Hos oss får du möjlighet att lära dig yrket från grunden genom en kombination av utbildning och arbete. Målet är att ge dig den kompetens som industrin efterfrågar och samtidigt skapa långsiktiga karriärmöjligheter.
Om lärlingsprogrammet
Du inleder programmet med en intensiv och strukturerad utbildning på totalt nio dagar hos Skill. Under utbildningsdagarna får du lön och utbildningen varvar teori med praktiska moment, vilket gör att du direkt kan omsätta dina kunskaper.
Efter utbildningen fortsätter din anställning och utveckling på plats hos Fergas, där du lär dig rollen som ställare med stöd av erfarna kollegor och handledare.
Om rollen som ställare
Som ställare ansvarar du för att produktionen fungerar effektivt och med hög kvalitet. Du kommer successivt att lära dig att:
Ställa om och justera maskiner i produktionen.
Felsöka och åtgärda problem som uppstår.
Säkerställa kvalitet i tillverkningsprocessen.
Arbeta med förbättringar och effektiviseringar.
Förstå produktionsflödet från råmaterial till färdig produkt.
Det här är en roll där teknik, problemlösning och praktiskt arbete möts – och där du får möjlighet att göra verklig skillnad i produktionen.
Arbetstider: Måndag–torsdag: 06.30–15.30, Fredag: 06.30–15.00
Vem söker vi?
Vi söker dig som är nyfiken, engagerad och vill utvecklas i ett nytt yrke.
Du kanske arbetar i en annan bransch idag eller står i början av din karriär. För oss är din inställning och vilja att lära viktigare än tidigare erfarenhet.
Vi tror att du:
Har intresse för teknik och praktiskt arbete.
Är noggrann och kvalitetsmedveten.
Tycker om att lösa problem och ta ansvar.
Trivs med att samarbeta och bidra till teamets framgång.
Vill utvecklas långsiktigt inom industrin.
Det du inte kan idag kommer vi att lära dig!
Rekryteringsprocessen
För att säkerställa en bra matchning genomför vi en strukturerad urvalsprocess. Samtliga steg är obligatoriska och hjälper både dig och oss att skapa rätt förutsättningar för en lyckad start.
Processen består av:
Ansökan med screeningfrågor - Skicka in och svara på några korta frågor.
Kapacitetstest - Digitalt test (ca 30 min).
Studiebesök hos Fergas – Torsdag vecka 36.
Arbetsprov hos Skill – vecka 37.
Digital intervju och referenstagning – vecka 37 - 38.
Slutintervju hos Fergas – Tisdag vecka 39.
👉 Alla steg är obligatoriska. Håll utkik i mejlen – vi hör av oss löpande. Sista dag att ansöka är Torsdagen 20/8.
Lärlingsprogrammet är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss på Skill med start Tisdagen 3/11. Efter sex månader är målet att du går vidare till en anställning direkt hos Fergas.
Genom processen får du en tydlig bild av rollen, arbetsplatsen och framtida utvecklingsmöjligheter, samtidigt som vi lär känna dig och din potential.
Välkommen med din ansökan
Det här är en möjlighet för dig som vill lära dig ett yrke från grunden och utvecklas i en framtidsbransch. Vi investerar i människor, inte bara i erfarenhet. Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag och ta första steget mot din nya karriär som ställare.
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Lina Gamsäter på lina.gamsater@skill.se
.
Om Fergas
Fergas är ett industriföretag med rötterna i Linköping – men med verksamhet långt utanför Sveriges gränser. Här samarbetar kollegor i Sverige, Kina, USA och Italien för att utveckla och tillverka smarta lösningar inom luftflöde.
Det kanske låter tekniskt – men i grunden handlar det om allt från ventilation och uppvärmning till produkter som används i vitvaror och inom fordonsindustrin.
Med cirka 150 medarbetare globalt och kunder över hela världen kombinerar Fergas det bästa av två världar: det familjära i en mindre organisation och möjligheten att arbeta i en internationell miljö.
Här är målet tydligt – att hjälpa kunderna att lyckas genom smarta lösningar och nära samarbeten, oavsett var i världen de befinner sig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7952913-2116623". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
Gelbgjutaregatan 2 (visa karta
)
582 54 LINKÖPING Jobbnummer
10012205