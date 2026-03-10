Underhållsmekaniker
Flexibel Personal Höglandet AB / Maskinreparatörsjobb / Eksjö Visa alla maskinreparatörsjobb i Eksjö
Flexibel Personal söker nu ännu en Underhållsmekaniker
Vi söker dig som har erfarenhet av mekaniskt underhåll och vill arbeta i en varierad och händelserik miljö.
Dina huvudsakliga kompetenser och arbetsuppgifter
Vi ser gärna att du har goda kunskaper i svetsning med pinne samt ett genuint intresse för mekanik, reparationer och maskinunderhåll.
Meriterande är om du även behärskar el, pneumatik och har erfarenhet av industriell produktion.
Arbetet består både av akut underhåll och förebyggande underhåll, såsom smörjning, rengöring och förberedande arbete i verkstaden när produktionen är lugnare.
Vem är du?
Vi tror att du har ett tekniskt intresse och en naturlig problemlösarförmåga. Du är:
serviceinriktad och samarbetsvillig
strukturerad och stresstålig
van att arbeta självständigt och ta egna beslut
noggrann med kvalitet och säkerhet
prestigelös och bidrar till en god arbetsmiljö
Arbetstiden är 2-skift.
Svenska i tal och skrift är ett krav.
B-körkort och tillgång till bil krävs.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mekaniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flexibel Personal Höglandet AB
(org.nr 559309-9103), https://flexibelpersonal.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Flexibel Personal AB Jobbnummer
