Underhållsmekaniker
2026-01-02
Vi söker Underhållsmekaniker som vill bli en del av vårt team och bidra till att våra system fungerar smidigt och säkert.
Självständigt, såväl som i team, utföra reparationsarbeten av våra utrustningar.
Underhållsarbete i nära samarbete med driften där du arbetar med förebyggande, förbättrande och avhjälpande underhåll av maskinparken i enighet med vårt produktionssystem BPS.
Utforma metoder och rutiner i syfte att förbättra arbetssättet.
Dokumentera i underhållssystemet MaintMaster.
Söka och använda historik i underhållssystemet för hjälp vid reparationer.
Delta i ansvarsgrupper och förbättringsprojekt
Beredskapstjänst kan förekomma.
Vi söker dig som har en relevant teknisk gymnasieutbildning samt erfarenhet av arbete som mekaniker inom underhåll. Du har goda kunskaper i ritningsläsning och grundläggande kunskap inom underhållsmetodik och du har även god kännedom inom pneumatik och hydraulik samt felsökning. Har du ett brett tekniskt kunnande om industriella anläggningar är det meriterande. Du talar och skriver svenska språket flytande.
Som person ser vi att du är öppen och nyfiken på att lära. Hos oss på Bulten kommer du att ha mycket goda möjligheter att kompetensutvecklas. Vi sätter människan i fokus och arbetar dagligen med ständiga förbättringar, där din insats kommer att vara av stor vikt i syfte att förbättra tillgängligheten i maskinparken. Vi ser att du kommer att bidra till teamets utveckling och du trivs med att samarbeta.
Meriterande:
Längre erfarenhet av felsökning, montage och underhåll inom industri.
Kunskap och minst 3 års erfarenhet i underhållsmetodiken
God praktisk erfarenhet inom hydraulik, pneumatik, mekanik, svetsning, ritningsläsning, svarvning och fräsning
God erfarenhet i 5S
Vårt erbjudande:
Som medarbetare hos oss blir du en del av vår organisation som arbetar med ett tydligt fokus på tillväxt. Våra fyra värdeord; professional, innovative, dedicated och empowered nämns ofta i vår organisation såväl internt som externt. Hos oss ger vi dig uppmuntran och utrymme att hitta innovativa lösningar.
Bulten är ett företag som tar fullt ansvar genom hela värdekedjan. Vår arbetsmiljö präglas av att vi är lyhörda, vänskapliga och ansvarstagande. Hos oss är våra medarbetare kunniga och motiverade samt har viljan och förmågan att fatta beslut för att driva utvecklingen framåt.
Tjänsten är tillsvidareanställning och omfattas av Teknikavtalet IF Metall.
Bulten erbjuder utöver det centrala kollektivavtalet även lokala förmåner som vårt friskvårdsbidrag, gymmedlemskap, bidrag till mediciner, läkarbesök och liknande.
Tjänsten är heltid, dagtid men andra skiftformer kan förekommer
Rekryteringsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag har passerat. Vi tar inte emot ansökningar via mail, telefon eller vid besök.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bulten Hallstahammar AB
734 27 HALLSTAHAMMAR Arbetsplats
