Underhållsmekaniker
2025-10-03
Essity är en välkänd tillverkande industri med lång tradition och stark lokal förankring. Deras anläggning i Lilla Edet omfattar flera produktionssteg såsom ångcentral, massaberedning, pappersproduktion, konvertering, logistik och stödfunktioner. Här genomsyras arbetsplatsen av ett familjärt klimat, stort fokus på arbetsmiljö och en kultur av ständiga förbättringar.Arbetsuppgifter
Som underhållsmekaniker på papperstillverkningen ansvarar du för det mekaniska underhållet på avdelningen. Utifrån säkerhetsföreskrifter ingår det i arbetsuppgifterna att utföra:
* Förebyggande underhåll
* Förbättringsarbeten
• Smörjning och byten av tätningar
* Inspektioner
• Viss egentillverkning och modifiering av maskindelar
• Byte och uppriktning av pumpar och motorer
• Svetsning av både rostfritt och svart stål
• Lagermontage
Du kommer bli en del av ett engagerat team där alla är delaktiga i planering, både för gruppen och enskilt. Det arbetas ständigt med utvecklings- och förbättringsarbeten, där du får chansen att ta ansvar och driver din egen utveckling. Profil
Du tycker det är roligt med problemlösning och trivs med att samarbeta med olika människor, samtidigt som du kan arbeta självständigt med egna arbetsuppgifter och projekt. Som person är du positiv och kan självständigt sköta dina arbetsuppgifter, likväl som att du har en god samarbetsförmåga. Du har:
• En fullföljd industri- eller verkstadsmekanisk utbildning på gymnasienivå, eller motsvarande erfarenhet
* Ett par års erfarenhet från att ha arbetat med underhåll, pumpar och smörjning
* Tidigare arbete inom processindustrin eller värmekraftbranschen är meriterande
* God förmåga att formulera dig, så väl muntligt som skriftligt, på svenska. Goda kunskaper i engelska är meriterande
