Underhållsledare till Sovringen Mek
2025-11-13
Vill du ha en nyckelroll i att leda och samordna mekaniskt underhåll i en verksamhet där säkerhet och kvalitet alltid står i fokus? Hos oss får du både ansvar och frihet att utvecklas i en varierande roll.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill
förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du
vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Om verksamheten
Kiruna Malmförädlingens uppdrag är att förädla malmen från gruva till färdig produkt. Huvuddelarna i processen är sovra, anrika och pelletisera. Avdelningen består totalt av åtta sektioner, varav fyra av dom ingår i huvudprocessen och övriga fyra är stödsektioner inom kvalitet, teknik- och processutveckling, materialprocesser samt underhåll.
Läs mer om oss på förädlingen här: https://lkab.com/sv/om-lkab/fran-gruva-till-hamn/foradla/.
Din roll
Som underhållsledare har du en central roll i den dagliga mekaniska underhållsverksamheten. Du leder och samordnar både planerat och akut underhåll, prioriterar arbetsordrar och ser till att rätt resurser finns på plats. I rollen ingår att hålla daglig styrning där risker och prioriteringar diskuteras, samt att säkerställa kvaliteten på utförda jobb - både under drift och vid underhållsstopp.
Du har nära kontakt med mekaniker, planerare och beredare för att skapa struktur och effektivitet. Rollen innebär också att vara en viktig kontaktpunkt mot externa leverantörer. Du blir en nyckelperson i ett team med god stämning och starkt samarbete, där arbetet till stor del är planerat men kräver flexibilitet för akuta insatser.
Det här har du med dig
Du är en person som är strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad, med förmåga att skapa ordning och prioritera i en varierande miljö. Du trivs med att samarbeta och kommunicera med olika funktioner och bygger goda relationer både internt och externt.
Vi ser även att du har:
- Gymnasial utbildning.
- B-körkort.
- Goda kunskaper i svenska, tal och skrift.
- Erfarenhet av underhållsverksamhet.
- Erfarenhet av IFS (meriterande).
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Kiruna
Omfattning: Heltid (dagtid)
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta produktionschef Imad Awad Awwad imad.awad.awwad@lkab.com
alt. 070-32 33 059
Fackliga kontakter:
Kiruna/ Svappavaara
- Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08
-
Maja Krutrök, Ledarna, 0980-535 50
-
Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
