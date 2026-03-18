Underhållsledare Karlstad
2026-03-18
Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör inom kollektivtrafik. Vi ser till att över en miljon människor dagligen kommer till sitt jobb, sin skola eller andra aktiviteter genom att leverera kontrakterad kollektivtrafik på uppdrag av samhället. Vår framgång skapar ett bättre samhälle i form av ökad rörlighet, minskad miljöbelastning och lägre samhällskostnader. Läs mer på www.nobina.se
Trafikområde Värmland är ett av Nobinas 17 trafikområden i Sverige. Med drygt 700 medarbetare och ca 300 bussar ansvarar vi för att, i samarbete med våra uppdragsgivare Värmlandstrafik och Svealandstrafiken, driva och utveckla busstrafiken i Värmland och Karlskoga.
Rollen
Denna tjänst som underhållsledare är en varierad tjänst där du ansvarar för att vår fordonspark och våra tvätthallar håller god standard enligt Nobinas rutiner, samtidigt som du ansvarar för driften i en mindre verkstad i Arvika. Du spelar en viktig roll i att säkerställa att bussarna är redo för trafik dygnet runt genom en välplanerad och effektiv underhållsprocess.
Som underhållsledare planerar, leder och följer du upp arbetet på ett kostnadsmedvetet sätt. Du har personalansvar och arbetar med att utveckla, engagera och coacha medarbetarna i både fordonsvårdsgruppen och verkstaden. Du ser även till att resurser, material och rutiner finns på plats och bidrar till att utveckla arbetsprocesserna.
Rollen ger goda möjligheter att påverka och bidra till ett välfungerande och långsiktigt hållbart underhållsarbete.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker en trygg, kommunikativ och närvarande ledare som trivs i en vardag där förutsättningarna snabbt kan förändras. Du behåller lugnet även under press och har lätt att motivera och leda medarbetare i det dagliga arbetet.
Du har minst två års dokumenterad erfarenhet av personalledning, gärna från en personalintensiv verksamhet. Du brinner för att arbeta med människor och drivs av att coacha, stötta och förstå medarbetares olika behov för att skapa en hållbar och fungerande arbetsmiljö.
Vi ser att du har god teknisk förståelse samt förmåga att organisera, planera och prioritera i en verksamhet som kräver struktur och noggrannhet. Du har även ett analytiskt öga för flöden och processer och trivs med att utveckla och effektivisera arbetssätt.
Rollen innebär många interna och externa kontakter, vilket kräver god servicekänsla och samarbetsförmåga. För tjänsten krävs erfarenhet från en liknande ledande underhållsroll, goda datorkunskaper, ekonomiskt tänkande, B-körkort samt goda kunskaper i svenska och engelska.
Det är meriterande med erfarenhet från tvätt- och serviceverksamhet i fordonsbranschen samt D-körkort för buss
Tjänsten är på heltid, dagtid, men oregelbunden arbetstid kan förekomma.
Placeringsort är Karlstad och resor i tjänsten kan förekomma.
Individuell lönesättning tillämpas.
Du rapporterar till Underhållschefen för trafikområdet.
Vid frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen, kontakta stefan.mattsson@nobina.se
Sista ansökningsdag är 2026-04-19.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Nobina är ett mångfaldens företag. Vi tror på mångfald och att det berikar personer, grupper och oss som företag. På Nobina arbetar vi aktivt med att främja mångfald och att ta tillvara kompetens hos alla medarbetare oavsett kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, ålder, religion eller annan trosuppfattning. Vi välkomnar olikheter.
Varför Nobina?
På Nobina är vi engagerade i att skapa en inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare känner sig värdefull. Våra ledare tar ansvar, fattar modiga beslut och strävar alltid efter att möta våra resenärers och samhällets behov. Genom att vara affärsdrivna och fokusera på helheten strävar vi efter att utveckla vår verksamhet och skapa hållbara lösningar för idag och för framtiden. På ett coachande sätt är vi engagerande. Vår kultur bygger på respekt, vi bryr oss och tar ansvar och vi söker ständigt nya perspektiv för att driva innovation. Ersättning
