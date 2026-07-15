Underhållsingenjör Bana
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Som Underhållsingenjör på Södra Malmbanan får du vara med och bidra till ett säkert och stabilt järnvägssystem och utvecklingen av framtidens järnvägsunderhåll. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
En av Trafikverkets aktuella utvecklingssatsningar är etableringen av egna utvecklingsplattformar med syftet att skapa förutsättningar för ökat lärande och ett effektivare underhåll. Utvecklingsplattformarna har olika fokusområden och en av plattformarna är dedikerad till det avhjälpande och förebyggande underhållet av Södra Malmbanan inkl. Haparandabanan (SMB).
Som underhållsingenjör kommer du tillsammans med dina kollegor i projektteamet att arbeta med att säkerställa underhållet av järnvägsanläggningen och följa upp beställda underhållsåtgärder. Du bidrar med din tekniska expertis inom banteknik och du utgör en avgörande resurs genom att du är ute i anläggningen och följer upp anläggningens tillstånd. Du är en central del i teamets insamling av underlag till förbättringsförslag, och du kommer att vara med och leda arbetet med utvecklingsaktiviteter inom ditt område.
Produktionsledaren, projektingenjören, underhållsingenjörer, kontrakterade konsulter och entreprenörer arbetar tillsammans för att leverera en säker och tillgänglig järnvägsanläggning som i sin tur tillgodoser samhällets behov av resor och transporter på SMB.Kvalifikationer
Du är en engagerad lagspelare som skapar förtroende. Du är självgående, proaktiv, strukturerad och kvalitetsmedveten i dina åtaganden och har en god analytisk förmåga.
Vi söker dig som har:
gymnasieutbildning inom teknik eller annan utbildningsbakgrund i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
aktuell och relevant erfarenhet av arbete med järnväg och banteknik
uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska
körkort för personbil.
Det är också önskvärt om du har:
erfarenhet av projektledning och systematiskt uppföljningsarbete mot kontraktskrav
kännedom om entreprenadjuridik
BAS-P/BAS-U erfarenhet.
Övrig information
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
#LI-Hybrid
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via Min karriärsida! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "18:2026:182". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297), https://www.trafikverket.se/
Ort enligt annonsen (visa karta
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000 00 ORT ENLIGT ANNONSEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Ricardo Cejas Y Nilsson ricardo.cejas-y-nilsson@trafikverket.se 0101242130 Jobbnummer
10003653