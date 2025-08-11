Underhållsingenjör

Valvent AB / Byggjobb / Gävle
2025-08-11


Visa alla byggjobb i Gävle, Älvkarleby, Sandviken, Ockelbo, Ovanåker eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Valvent AB i Gävle

Valvent AB är ett serviceföretag inom industriunderhåll sedan 1994.

Publiceringsdatum
2025-08-11

Dina arbetsuppgifter
Som underhållsingenjör arbetar du med projekt av underhåll och utveckling för kunds räkning samt i egen regi i vår verkstad.

Dina arbetsuppgifter
I egen regi eller i grupp arbeta med service och underhåll inom industri papper/cellulosa m.m
Driva projekt tillsammans med kund
Säkerställa tekniska lösningar
Personalansvar av egen personal i projekten

Dina personliga egenskaper
Som person ser vi att du är ansvartagande, driven och strävar efter förbättringar i den dagliga driften.

Kvalifikationer
Avslutad högskoleutbildning med teknisk inriktning
Mer än 3 års erfarenhet av arbetet
B körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska, tal såväl som skrift
Resor i tjänsten inom Sverige och andra länder förekommer

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
E-post: peter.ahrlin@valvent.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Underhållsingenjör".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Valvent AB (org.nr 556495-8295)
Utmarksvägen 15 (visa karta)
802 91  GÄVLE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
VD
Peter Åhrlin
peter.ahrlin@valvent.se
0702142798

Jobbnummer
9452031

Prenumerera på jobb från Valvent AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Valvent AB: