Underhållsingenjör
2025-08-11
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
Valvent AB är ett serviceföretag inom industriunderhåll sedan 1994.Publiceringsdatum2025-08-11Dina arbetsuppgifter
Som underhållsingenjör arbetar du med projekt av underhåll och utveckling för kunds räkning samt i egen regi i vår verkstad.
Dina arbetsuppgifter
I egen regi eller i grupp arbeta med service och underhåll inom industri papper/cellulosa m.m
Driva projekt tillsammans med kund
Säkerställa tekniska lösningar
Personalansvar av egen personal i projektenDina personliga egenskaper
Som person ser vi att du är ansvartagande, driven och strävar efter förbättringar i den dagliga driften. Kvalifikationer
Avslutad högskoleutbildning med teknisk inriktning
Mer än 3 års erfarenhet av arbetet
B körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska, tal såväl som skrift
Resor i tjänsten inom Sverige och andra länder förekommer Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
E-post: peter.ahrlin@valvent.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Underhållsingenjör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valvent AB
(org.nr 556495-8295)
Utmarksvägen 15 (visa karta
)
802 91 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Peter Åhrlin peter.ahrlin@valvent.se 0702142798 Jobbnummer
9452031