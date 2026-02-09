Underhållsingenjör - Volvo Cars Floby
2026-02-09
Who are we?
Volvo Cars is a company on a mission; to bring traditional car manufacturing into a connected, sustainable and smart future.
Since 1927, we have been a brand known for our commitment to safety, creating innovative cars that make life less complicated for our consumers. In 2010, we decided to transform our business, resulting in a totally new generation of cars and technologies, as well as steady growth and record sales. Today, we're expanding our global footprint in Europe, China and the US, and we're on the lookout for new talent.
We are constantly pushing our own skills and abilities to drive change in the automobile industry like never before. We are looking for innovative, committed people to join us in this endeavour and create safe, sustainable and connected cars. We believe in the power of people and will challenge and support you to reach your full potential. Join us and be part of Volvo Cars' journey into the future.
Underhållsavdelningen växer - vill du vara med på resan?
Volvo Cars Propulsion Components, VCPC, står inför en spännande utvecklingsfas där vår underhållsverksamhet växer i både omfattning och betydelse. För att möta framtidens krav på teknisk tillgänglighet och hållbar produktion söker vi nu fler engagerade medarbetare till vår underhållsavdelning. Vi letar efter dig som vill bidra med din tekniska bredd, men också dig som har spetskompetens inom specifika områden. Oavsett om du är i början av din karriär eller har lång erfarenhet inom underhåll, erbjuder vi en miljö där du får möjlighet att utvecklas, påverka och göra skillnad - varje dag.
Vad vi erbjuder
Vi söker just nu både Underhållsingenjörer till vårt Driftsäkerhetsteam.
Hos oss får du en central roll i att optimera teknisk tillgänglighet och underhållsekonomi för våra anläggningar. Du arbetar i en miljö där teknik och människa möts för att skapa framtidens tekniska lösningar med fokus på driftsäkerhet. Vi erbjuder dig att arbeta tvärfunktionellt med kollegor från olika delar av verksamheten i förbättringsarbete.
Du får möjlighet att påverka våra resultat och utvecklas tillsammans med kompetenta kollegor i ett inkluderande klimat där alla får komma till tals.
Vad du som underhållsingenjör kommer att göra
Som underhållsingenjör ansvarar du för driftsäkerhet och underhållskostnader inom ditt område. Du planerar och följer upp underhållsaktiviteter, leder och/eller utför förbättringsarbete och komplexa felsökningar. Du fungerar som teknisk referens vid anskaffning och modifiering av utrustning, och bidrar till utbildningsinsatser och kompetensspridning.
Du och dina färdigheter
Vi ser att du som söker har som minst gymnasial yrkesutbildning inom relevant område för el eller mek med flerårig arbetslivserfarenhet inom underhåll. Du har god kunskap om produktionsprocesser med hög automationsgrad eller CNC tillverkning samt kunskap inom underhållsstandarder och underhållsystem. Du har kommunikativ förmåga i svenska och engelska, samt är analytisk med erfarenhet av förbättringsarbete.
Du har högt säkerhetstänk och är ansvarstagande. Du har förmåga att hantera stressiga situationer och snabba förändringar, är ödmjuk och en god lagspelare som kan jobba självständigt såväl som i grupp. Din vilja och förmåga att bidra med engagemang och kunskap som utvecklar andra är central - både för din egen utveckling och för att stärka teamet omkring dig.
Nyfiken på att veta mer?
Är detta din nya möjlighet? Ansök genom att bifoga ditt CV samt personliga brev via vår karriärsida. Observera att vi inte tar emot ansökningar via mejl eller telefon. Sista ansökningsdagen är 1 mars.
För ytterligare information kring tjänsten, ansvarsområden samt teamet vänligen kontakta någon av rekryterande chefer Kevin Hodgson: kevin.hodgson@volvocars.com
eller Samuel Druid: samuel.druid@volvocars.com
.
Notera att denna tjänst faller inom IF Metalls avtalsområde.
Volvo Cars. For Life.
I nästan ett sekel har Volvo Cars gett människor möjlighet att röra sig fritt på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Idag driver vi djärva framsteg inom elektrifiering, hållbarhet och fordonssäkerhet. För att förverkliga vår ambitiösa vision söker vi innovativa sinnen som är redo att ta itu med morgondagens utmaningar - idag.
Välkommen med din ansökan!
