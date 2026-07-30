Taxiförare Sökes | Taxi Kurir
Adil, Nouman / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2026-07-30
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Hej,
vi söker serviceinriktade taxiförare. Du får mölighet att köra bland annat, skolsjuts, färdtjänst, sjukresor.
Du måste ha utbildningskort och västtrafikkort.
kontakt gärna. 0767473236
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29
0767473236
E-post: noumanadil3126@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adil, Nouman
Lönngården 25 Lgh 1306 (visa karta
)
424 39 ANGERED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Adil Nouman Jobbnummer
10016401