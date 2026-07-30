Taxiförare Sökes | Taxi Kurir

Adil, Nouman / Fordonsförarjobb / Göteborg
2026-07-30


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Hej,

vi söker serviceinriktade taxiförare. Du får mölighet att köra bland annat, skolsjuts, färdtjänst, sjukresor.

Du måste ha utbildningskort och västtrafikkort.

kontakt gärna. 0767473236
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29
0767473236
E-post: noumanadil3126@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Adil, Nouman
Lönngården 25 Lgh 1306 (visa karta)
424 39  ANGERED

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Adil Nouman

Jobbnummer
10016401

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