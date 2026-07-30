Sjuksköterska till bemanningsuppdrag i södra Gävleborg
Pelmatic AB / Sjuksköterskejobb / Ovanåker Visa alla sjuksköterskejobb i Ovanåker
2026-07-30
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, Hofors
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eller i hela Sverige
Vi söker legitimerad sjuksköterska för bemanningsuppdrag i Ovanåker.
Period: 2026-08-31 till och med 2026-12-31
Uppdragsbeskrivning: Placering på särskilt boende. Varierande arbetsuppgifter så som omhändertagande av palliativa patienter, bemöta personer med kognitiva eller psykiska sjukdomar, såromläggningar, injektioner, provtagningar och bedömning av olika hälsotillstånd.
Under kväll och helg arbetar man även mot hemsjukvård och LSS.
Tjänstgöring: 80%. Dag, kväll och helg
Bli en del av gemenskapen på Pelmatic!
Med stort ansvar och mycket arbetsglädje söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska eller specialistsjuksköterska med minst två års erfarenhet, som brinner för ditt yrke och som vill vara med och förbättra vårdsverige tillsammans med oss på Pelmatic!
När du tar uppdrag tillsammans med oss blir du en del av ett kompetent och positivt bemanningsföretag som varje dag stöttar dig i ditt uppdrag. Vi är arbetsgivaren som bryr sig! Medan du tar hand om vården, tar vi hand om dig.
Läs mer om Pelmatic och skicka in en intresseanmälan!https://www.pelmatic.se/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
E-post: info@pelmatic.se Arbetsgivare Pelmatic AB
(org.nr 559276-6918) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10016392