Skolsköterska till Yrkesgymnasiet i Ale och Borås
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2026-07-30
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Välkommen till Yrkesgymnasiet Borås och Yrkesgymnasiet Ale – här gör du skillnad varje dag!
Vi söker nu en engagerad skolsköterska till en kombinerad tjänst på 60 procent, fördelad mellan våra skolor i Borås och Ale. Hos oss får du ett varierat och meningsfullt uppdrag där du arbetar nära elever, elevhälsoteam och skolledning för att främja hälsa, förebygga ohälsa och skapa goda förutsättningar för elevernas lärande och utveckling. Tillsammans bidrar vi till en trygg, inkluderande och utvecklande skolmiljö där varje elev ges möjlighet att lyckas.
Skolsköterska – Varför arbeta hos oss på Yrkesgymnasiet
Som skolsköterska hos oss arbetar du i en dynamisk och nära organisation där samarbete, respekt och omtanke genomsyrar hela skolan. Vi tror på utvecklande arbetsuppgifter, personlig utveckling och ett hållbart arbetsliv. Du är en värdefull del av ett tryggt och professionellt elevhälsoteam som tillsammans verkar för positiv hälsa, god arbetsmiljö och en inspirerande skolkultur.
Dina ansvarsområden inom elevhälsa & förebyggande arbete
Ansvara för medicinska insatser enligt gällande styrdokument, samt arbeta främjande och förebyggande för elevers hälsa.
Samarbeta aktivt med lärare, skolledning, skolkurator och specialpedagoger för att skapa långsiktigt goda förutsättningar för alla elever.
Genomföra hälsosamtal, enklare medicinska bedömningar och vaccinationer, samt bistå med rådgivning kring fysisk och psykisk hälsa.
Tydlig och tillgänglig kontakt med vårdnadshavare och övriga samarbetspartners kring elevhälsofrågor.
Bidra med kunskap och idéer i skolans utvecklingsarbete, och delta i systematiskt kvalitetsarbete.
Vem är du? – Kvalifikationer & personliga egenskaper
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning som skolsköterska, barnsjuksköterska eller distriktssköterska.
Du ser möjligheter, hittar lösningar och har ett genuint engagemang för ungdomars hälsa och lärande.
Förmåga att skapa förtroendefulla relationer med både elever, vårdnadshavare och kollegor.
Du arbetar självständigt men trivs bäst som del av ett team där gemenskap, delaktighet och humor är viktigt.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet som skolsköterska och är bekant med digital journalföring.
Vad erbjuder vi dig som skolsköterska hos oss?
En välkomnande och utvecklingsinriktad arbetsmiljö där dina idéer gör skillnad.
Kompetensutveckling, nätverk och engagerade kollegor.
Modern skolmiljö och närhet till ledning och beslutsvägar.
Flexibilitet, självständigt arbete och möjlighet till påverkan.
Hos oss blir du uppskattad för din viktiga roll och ges möjlighet att växa både professionellt och som person.
Så här söker du tjänsten som skolsköterska
Skicka in din ansökan med CV och ett kort personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill arbeta som skolsköterska hos oss. Vi ser gärna att du bifogar utbildningsbevis.
För anställning behöver utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas, i enlighet med gällande riktlinjer.
Vi tillämpar digitalt och skriftligt anställningsavtal. Vi undanber oss kontakter från rekryterings- och annonseringsföretag.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss eller har du frågor om tjänsten? Kontakta oss gärna eller besök vår webbplats.
Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att välkomna dig till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8150253-2123882". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Edukatus Alliance AB
(org.nr 556613-9290), https://edukatus.teamtailor.com
Getängsvägen 27 (visa karta
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504 68 BORÅS Arbetsplats
Edukatus Alliance Jobbnummer
10016396