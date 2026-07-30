Sjuksköterska till vårt Utbildningsteam
Kungsbacka Kommun / Sjuksköterskejobb / Kungsbacka Visa alla sjuksköterskejobb i Kungsbacka
2026-07-30
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Utbildningsteamet har sedan hösten 2025 blivit en del av förvaltningen för Vård- och omsorgs organisation och tillhör enheten Kommunikation- och kompetensförsörjning.
Teamet är i dagsläget sex medarbetare som kompetensutvecklar vår förvaltning, både fysiskt och digitalt. Vi söker Dig som vill fortsätta etablera och utveckla arbetssättet och på så vis öka kompetens och utvecklingsmöjligheter hos förvaltningens medarbetare.
Rollen som sjuksköterska i utbildningsteamet hos oss
Medlemmarna i utbildningsteamet arbetar tvärprofessionellt med att skapa och genomföra kompetensutveckling inom både socialtjänstens- och hälso- och sjukvårdens område. Teamet ansvarar för den generella kompetensutvecklingen för medarbetare inom både omsorg och hemsjukvård.
Kompetensutveckling sker i ett årshjul och Utbildningsteamet träffar under året samtliga medarbetare i teman där behov av att stärka kompetensen identifierats. Det kan även tillkomma uppdrag gällande kompetensutveckling under året utifrån behov i verksamheten eller hos enskilda enheter.
Sjuksköterskorna i teamet ansvarar även för delegeringsutbildning med tillhörande delegeringsbeslut enligt förvaltningens riktlinjer.
Kungsbacka kommun har riktningen "digitalt först" vilket innebär att vi även arbetar med digital kompetensutveckling, där förväntas du både skapa, utveckla och förvalta utbildningar. Publiceringsdatum2026-07-30Profil
Vi vill att du har ett intresse för att utbilda andra människor och sprida kunskap. Att du har ett entusiasmerande förhållningssätt och inte är främmande för att tala inför både små och stora grupper. Vi vill att du trivs med att arbeta i team där du själv kommer att vara delaktig i att vidareutveckla arbetssättet och justera det vid behov.
Det är viktigt för oss att du kan komma med egna initiativ och nya angreppssätt på ett konstruktivt sätt. Inom dina ansvarsområden har du förmåga att självständigt driva ditt arbete framåt och prioritera bland arbetsuppgifter. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
är utbildad sjuksköterska
har erfarenhet av att arbeta med målgruppen inom äldreomsorg
har vana att arbeta med digitala verktyg
B-körkort
Det är meriterande om du har:
arbetat inom Kungsbacka kommuns vård- och omsorg
relevant erfarenhet av att introducera nyanställda, hålla utbildningar eller liknade
vart med i framtagande av utbildningsmaterial samt uppföljning av genomförda utbildningar
erfarenhet av att arbeta med kvalitetsarbete eller metodutveckling för målgruppen
relevant vidareutbildning
Läs gärna mer om oss
Förvaltningen för Vård & Omsorg | Kungsbacka kommun
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning 2026-10-01.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Den typ av registerutdrag som ska begäras är Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret. Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se)
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: Att jobba hos oss | Kungsbacka kommun
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 16 augusti. Urval och intervjuer sker löpande. Om du är en av våra slutkandidater kommer vi be dig genomföra ett arbetsprov.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Vill du ta del av lönestatistik för befattningen samt de kollektivavtal och anställningsförmåner som gäller i Kungsbacka kommun? Följ länk nedan: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos
Vill du ta del av lönestatistik för befattningen samt de kollektivavtal och anställningsförmåner som gäller i Kungsbacka kommun? Följ länk nedan: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Saknas lönestatistik för den befattning du söker kommer du att få del av den under rekryteringsprocessen.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka Kommun
(org.nr 212000-1256), http://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Lediga-jobb/Vara-lediga-jobb/
Storgatan 37 (visa karta
)
434 32 KUNGSBACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungsbacka kommun Kontakt
Vanja Winroth vanja.winroth@kungsbacka.se 0300-833508 Jobbnummer
10016406