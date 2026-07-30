Gruppchef till Eveo Södertälje
Eveo AB / Sjukvårdschefsjobb / Södertälje Visa alla sjukvårdschefsjobb i Södertälje
2026-07-30
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Vill du vara med och göra skillnad i folks vardag?
Eveo är ett hemtjänstföretag som med engagemang, kunskap och ett personcentrerat arbetssätt arbetar för att erbjuda omsorg av högsta kvalitet till våra kunder. Som en del av Carico genomsyras vår verksamhet av våra ledord – ansvar, bemötande och kvalitet, som vägleder oss i varje beslut, möte och insats.
Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande gruppchef till vår verksamhet i Södertälje. Hos oss får du en utvecklande roll där du arbetar nära verksamhetschefen och är med och skapar förutsättningar för en trygg omsorg, en god arbetsmiljö och en verksamhet med hög kvalitet.
Om rollen
I den här rollen arbetar du nära verksamhetschefen och har ett stort eget ansvar i den dagliga driften av verksamheten. Du fungerar som ett stöd i både operativa och administrativa frågor och bidrar till att verksamheten bedrivs effektivt, rättssäkert och med kunden i fokus.
Du har ett delegerat personalansvar och arbetar självständigt med arbetsuppgifter som verksamhetschefen delegerar. Rollen innebär många kontaktytor där du har löpande dialog med kunder, anhöriga, medarbetare och andra samverkansparter. Du arbetar även aktivt med verksamhetens systematiska kvalitetsarbete och bidrar till att säkerställa att verksamheten följer gällande lagstiftning, riktlinjer och interna rutiner.Publiceringsdatum2026-07-30Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Arbeta nära verksamhetschefen i den dagliga driften av verksamheten.
Ha delegerat personalansvar och stötta medarbetare i det dagliga arbetet.
Hantera HR-relaterade ärenden tillsammans med verksamhetschefen.
Arbeta med verksamhetens systematiska kvalitetsarbete och kontinuerliga förbättringsarbete.
Ha löpande kontakt med kunder, anhöriga, medarbetare och externa samverkansparter.
Ansvara för och följa upp arbetsuppgifter som delegeras av verksamhetschefen.
Bidra till att verksamheten bedrivs med hög kvalitet och i enlighet med gällande lagstiftning, riktlinjer och interna rutiner.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska.
Har erfarenhet av arbete inom hemtjänst.
Har B-körkort.
Har god datorvana och lätt för att arbeta i digitala verksamhetssystem.
Har kunskaper i socialrätt eller har genomfört utbildning i socialrätt.
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du är flerspråkig.
Vi ser att du är
Vi söker dig som är ansvarstagande, strukturerad och trygg i din yrkesroll. Du trivs med ett stort eget ansvar och har förmågan att arbeta självständigt samtidigt som du ser värdet av ett nära samarbete med verksamhetschef och övriga kollegor.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Är en naturlig ledare som skapar förtroende och engagemang.
Har ett lösningsorienterat arbetssätt och kan fatta välgrundade beslut.
Är kommunikativ och har lätt för att skapa goda relationer med kunder, anhöriga och medarbetare.
Är strukturerad och har god förmåga att planera, prioritera och följa upp ditt arbete.
Är flexibel och kan anpassa dig till verksamhetens förändrade behov.
Har ett genuint engagemang för att utveckla kvalitet och bidra till en omsorg där kunden alltid står i centrum.
Vi erbjuder
Hos Eveo får du ett omväxlande och utvecklande arbete med stort eget ansvar och möjlighet att påverka verksamhetens utveckling. Du blir en del av ett engagerat team där samarbete, kvalitet och ett gott bemötande står i fokus. Tillsammans arbetar vi för att skapa en trygg och professionell omsorg för våra kunder och en god arbetsmiljö för våra medarbetare.
Låter detta intressant?
Ansök redan idag! Vi behandlar ansökningar löpande då tillsättning sker snarast. Vi värdesätter mångfald och jämställdhet och välkomnar sökande oavsett kön, ålder, bakgrund eller erfarenhet.
Eftersom att vi att vi arbetar med hemtjänst är trygghet och säkerhet mycket viktigt för oss. För att vara aktuell för anställning behöver du därför kunna uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister som en del av rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8150111-2123865". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eveo AB
(org.nr 556778-1686), https://eveo.teamtailor.com
Björklundsgatan 4 (visa karta
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152 41 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Eveo Jobbnummer
10016386