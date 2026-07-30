Stödassistent på Omnia daglig verksamhet
Enköpings kommun Vård och omsorg / Vårdarjobb / Enköping Visa alla vårdarjobb i Enköping
2026-07-30
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Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
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Inom Vård- och omsorgsförvaltningen gör du skillnad varje dag genom att arbeta nära människor och skapa en trygg och meningsfull vardag för Enköpingsborna. Tillsammans skapar vi en trygg och kvalitativ vård och omsorg för våra invånare.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-30Arbetsuppgifter
Som stödassistent på Omnia daglig verksamhet arbetar du med att skapa en meningsfull sysselsättning utifrån LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Den dagliga verksamheten ska anpassas till kundens individuella behov och erbjuda stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap. Innehållet i sysselsättningen ska utgå från biståndsbeslut och genomförandeplaner. Arbetet dokumenteras enligt gällande lagstiftning i dokumentationssystemetLifecare.
Inom daglig verksamhet ingår viss omvårdnad, det vill säga stöd och hjälp med de dagliga behov som kunden har svårt att klara själv. Det kan till exempel vara att sköta hygienen, äta, klä sig, förflytta sig och att kommunicera. Arbetet baseras på ett salutogent förhållningssätt och ett respektfullt bemötande.
I rollen som stödassistent behöver du vara nyfiken, lösningsfokuserad och ha en förmåga att anpassa ditt förhållningsätt och bemötande utifrån varje kunds behov och dagsform. I ditt arbete finns stödpedagog, samordnare och enhetschef som stödjande funktioner.
Det förekommer körning med verksamhetens fordon och du kan behöva förflytta dig mellan arbetsplatser under arbetstid så körkort för manuell växel och tillgång till egen bil är en förutsättning.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har kompetens inom AKK - Alternativ och kompletterande kommunikation och lågaffektivt bemötande samt erfarenhet av att arbeta med utmanande beteenden.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Tillträde enligt överenskommelse.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Välkommen med din ansökan! För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
För att säkerställa trygghet för våra kunder inom Vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter krävs att du uppvisar ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning. Beställ gärna utdraget via Polismyndighetens webbplats i samband med att du skickar in din ansökan. Utdraget får vara högst sex månader gammalt och ska visas i oöppnat kuvert.
Vilken typ av utdrag beror på tjänstens inriktning: Om du sökt tjänst som innebär arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning ska du beställa detta utdrag: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Om du sökt tjänst som innebär arbete med barn med funktionsnedsättning inom LSS ska du beställa detta utdrag: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi använder verksamhetssystemet Life Care, vilket kräver inloggning med Freja eID+. Du behöver därför ha eller skaffa Freja eID+. Mer information ges vid eventuell intervju.
Ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan lämnas ut efter sekretessprövning. Information om hur Enköpings kommun hanterar personuppgifter samt hur du söker med skyddad identitet kan du läsa på vår hemsida: https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337718". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings Kommun
(org.nr 212000-0282)
745 80 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Enköpings kommun Vård och omsorg Kontakt
Samordnare
Sofi Söderholm +46171626154 Jobbnummer
10016410