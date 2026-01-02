Underhållselektriker
2026-01-02
Som underhållselektriker ansvarar du för att underhålla, felsöka och reparera produktionsutrustning på Bulten i Hallstahammar. Arbetet omfattar både planerat och akut underhåll av maskiner och elinstallationer, med fokus på att säkerställa hög driftsäkerhet och minimala driftstopp.
Du diagnostiserar och åtgärdar elektriska och styrtekniska fel, utför komponentbyten och reparationer samt gör egenkontroll efter avslutat arbete. Rollen innebär också att du arbetar med styr- och automationssystem, inklusive programmering och ändringar i styrsystem.
I arbetet ingår att:
• Utföra felsökning, reparation och förebyggande underhåll på el- och produktionsutrustning.
• Identifiera och beställa nödvändiga reservdelar.
• Utföra riskbedömningar och dokumentera arbetet i underhållssystemet (MM).
• Genomföra rotorsaksanalyser och föreslå förbättringsåtgärder.
• Installera, driftsätta och uppdatera elektriska system enligt gällande standarder.
• Samarbeta nära med produktion och andra avdelningar för att förbättra rutiner och arbetsmetoder.
Beredskapstjänst kan förekomma.Publiceringsdatum2026-01-02Kvalifikationer
Vi söker dig som är en erfaren och lösningsorienterad elektriker med starkt intresse för teknik, automation och industriellt underhåll. Du har relevant utbildning inom el eller automation, gärna med behörighet för elinstallationer, samt flera års praktisk erfarenhet som maskinelektriker eller underhållstekniker inom industrin.
Du har god förmåga att läsa och tolka elektriska ritningar och scheman och gärna kunskaper inom PLC-system, styr- och reglerteknik. Erfarenhet av felsökning, montage, och arbete enligt underhållsmetodik och 5S är meriterande.
Som person är du serviceinriktad, självständig och strukturerad, men trivs också med samarbete och kunskapsdelning. Du bidrar aktivt till förbättringsarbete och utveckling inom teamet, och har en vilja att ständigt lära och utvecklas.
Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift och har god förståelse för engelska. Rollen innebär även att du ibland utbildar eller handleder kollegor och nya medarbetare.
Vårt erbjudande:
Som medarbetare hos oss blir du en del av vår organisation som arbetar med ett tydligt fokus på tillväxt. Våra fyra värdeord; professional, innovative, dedicated och empowered nämns ofta i vår organisation såväl internt som externt. Hos oss ger vi dig uppmuntran och utrymme att hitta innovativa lösningar.
Bulten är ett företag som tar fullt ansvar genom hela värdekedjan. Vår arbetsmiljö präglas av att vi är lyhörda, vänskapliga och ansvarstagande. Hos oss är våra medarbetare kunniga och motiverade samt har viljan och förmågan att fatta beslut för att driva utvecklingen framåt.
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Tjänsten omfattas av Teknikavtalet IF Metall. Bulten erbjuder utöver det centrala kollektivavtalet även lokala förmåner som vårt friskvårdsbidrag, gymmedlemskap, bidrag till mediciner, läkarbesök och liknande.
Tjänstens är heltid, dagtid men andra skiftformer förkommer
Rekryteringsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag har passerat. Vi tar inte emot ansökningar via mail, telefon eller vid besök.
Vi har valt att genomföra rekryteringen själva och önskar inte kontakt med externa rekryterare och bemanningsleverantörer.
Detta är ett heltidsjobb.

Bulten Hallstahammar AB
HALLSTAHAMMAR
