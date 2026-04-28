Underhållschef Massabruk
2026-04-28
Metsä Board Husum söker Underhållschef till massabruket
Metsä Board Husum är en ledande tillverkare av färskfiberbaserad massa och premiumkartong.
Vill du leda och utveckla underhållsverksamheten i en komplex processindustri och bidra till hög driftsäkerhet, säker arbetsmiljö och långsiktig konkurrenskraft? Du arbetar både strategiskt och operativt i nära samverkan med produktion, projektorganisation och stödfunktioner och är en aktiv medlem i massabrukets ledningsgrupp. Ditt arbete kommer att spela en avgörande roll i att upprätthålla vår fabriks lönsamhet. Tillsammans skapar vi förnybara produkter och en säker och hållbar arbetsmiljö.
Vad blir din roll hos oss?
Som Underhållschef har du det övergripande ansvaret för underhållsverksamheten inom massabruket. Du leder organisationen genom dina chefer och medarbetare, ansvarar för arbetsmiljö, driftsäkerhet och kostnadsutveckling samt driver kontinuerligt förbättringsarbete i nära samarbete med drift och övriga funktioner. Du rapporterar till Produktionsdirektör Massabruk.
Vi söker dig som
• Är en trygg och tydlig ledare med erfarenhet av att leda team i förändring
• Motiveras av att utveckla både människor och arbetssätt i en tekniskt avancerad miljö
• Jobbar proaktivt med arbetsmiljö och säkerhet
• Kan se helheten och förstå sambandet mellan underhåll, drift och ekonomi
• Arbetar strukturerat i komplexa situationer med god förmåga att planera, prioritera och följa upp mot gemensamma mål
Krav
• Teknisk högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet
• Ledarerfarenhet från processindustri eller liknande verksamhet
• Goda kunskaper inom underhållsstrategier, industriella processer och arbetsmiljöarbete
• Grundläggande ekonomisk förståelse (budget, uppföljning, investeringar)
• Erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete, förbättringsarbete och målstyrning
Meriterande
• Erfarenhet av investerings- och projektarbete
• Erfarenhet av pappers- och massaindustri
Vad erbjuder vi
• Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö, kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Möjlighet att arbeta i en högteknologisk och modern produktionsmiljö
• En arbetsplats där ledarskap, säkerhet och hållbarhet är prioriterat
Vi behandlar ansökningar löpande och rekommenderar dig att söka så snart som möjligt. Sista dag att ansöka är 31 maj 2026Kontakt
HR Manager: mirella.westpil@metsagroup.com
Unionen: 0663-18469
Ledarna: 0663-18420
Akademikerförbundet/Sveriges ingenjörer: 0663-18192
Anonym rekrytering - hur funkar det och varför använder vi det?
Som en del av Metsä Groups jämställdhetsprogram och vår vision - "Metsä för alla", använder vi oss av anonym rekrytering. Syftet är att minska effekten av omedvetna fördomar och eventuell diskriminering. Sökandes kön och födelsedatum efterfrågas inte i ansökningsformuläret. Personuppgifter som namn, modersmål, tidpunkt för studier, namn på utbildningsinstitutioner och kontaktuppgifter är dolda fram till intervjufasen. Bilagor (som CV) är också dolda. Rekryterare har tillgång till kontaktuppgifterna till de som kallas till intervju när den sökande har valts ut för intervju. Vårt system vägleder dig genom ansökningsprocessen. Frågorna i ansökningsformuläret hjälper dig att presentera dina färdigheter och erfarenheter anonymt. Svara noggrant på alla frågor. Om du kallas till intervju kommer ditt CV att visas för rekryterarna som stöd till intervjun. Läs mer och se videon om anonym rekrytering: http://www.metsagroup.com/anonymousrecruitment
Säkerhet på arbetsplatsen
Som en del i att säkerställa en säker arbetsplats har vi nolltolerans mot alkohol- och drogpåverkan. Därför genomför vi drogtester som en del i anställningsprocessen, och även slumpmässiga alkohol- och drogtester löpande under anställningen. Så ansöker du
