Underhållschef
2025-09-12
Inom Alleima finns Division Strip som utvecklar, tillverkar och säljer precisionsband på den globala marknaden inom bland annat konsument-, fordons- och medicinsk industri. Vi är världsledande där vi verkar och strävar ständigt efter att hitta nya applikationer och segment där vi kan bidra till och lösa våra kunders utmaningar.
Vill du vara med och forma framtidens underhållsarbete i en verksamhet där säkerhet, teknik, strategi och hållbarhet går hand i hand? Vi söker nu en chef inom underhåll som kommer att ansvara för vår valsslipning och bidra till att lyfta vårt underhåll till nästa nivå.
Din roll
Som underhållschef för valsslipningen får du ett operativt ansvar att leda ett team av tekniker och operatörer inom ett kritiskt område i vår produktionskedja som förser våra valsverk med slipade valsar. Du säkerställer att valsslipningsarbetet utförs säkert, effektivt och enligt kvalitetskrav - samtidigt som du arbetar för att utveckla både människor och processer.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
I nära samarbete med såväl produktionen som underhåll utveckla verksamhetens lönsamhet genom ständiga förbättringar inom områdena människa, maskin, material och metod.
Utveckla arbetssätt för att öka säkerheten, kvaliteten, tillgängligheten och takten i maskinerna.
I Samarbete med UH-ingenjör implementera samt utveckla TPM/Operatörsunderhåll.
Göra budget och resursplanering samt följa upp att det följer plan.
Leda, coacha och utveckla teamet inom valsslipning.
Vidare kommer du att ingå i ledningsgruppen för underhåll där ni tillsammans utformar och säkerställer att underhållets strategier, mål och resultat nås. Det innebär att du har stora möjligheter att vara med och påverka vår resa framåt.
Din Profil
Vi söker dig som har relevant utbildningsbakgrund, gärna med teknisk inriktning samt trivs i rollen som ledare. Vi ser gärna att du har ledarerfarenhet från likande roller och har arbetat med underhåll och/eller produktion. Har du tidigare erfarenheter av valsslipning ses det som meriterande men inte ett krav. Dina kunskaper i Office-paketet är goda, likväl som dina kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper där vi uppskattar och värdesätter ditt engagemang och din kraft att omvandla idéer till lösningar. Du är en lagspelare med god kommunikationsförmåga. Du driver ditt arbete tillsammans med gruppen, ger medarbetarna utrymme och frihet att agera samtidigt som du stödjer både individens och teamets utveckling för att nå individuella-, såväl som verksamhetsmål.
Vad du kan förvänta dig av oss
På Alleima är vi övertygade om att mångfald och inkludering leder till en bättre arbetsplats för våra anställda, vårt företag och våra kunder.
Vi bryr oss: Vi är stolta över det vi gör. Vi bryr oss om våra kunder, våra medarbetare, miljön, de samhällen där vi verkar och den framtid vi delar.
Vi levererar: Vi levererar på våra åtaganden, med ett lösningsorienterat tankesätt gör vi det möjligt för våra kunder att vara deras allra bästa: Mer effektiva, lönsamma och hållbara.
Vi utvecklas: Vi utvecklas ständigt. Tillsammans tar vi ledningen för att främja material, ambitioner, industrier, oss själva - och samhällen till det bättre.
Övrig information
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Niklas Hult, Underhållschef, +46 70 616 39 65
För frågor angående rekryteringsprocessen, vänligen kontakta:
Per Hammas, ansvarig rekryterare, +46 79-098 49 50
Publiceringsdatum2025-09-12
Facklig kontakt
Maria Sundqvist, Akademikerföreningen, 070 651 73 81
Kjell-Åke Klockervold, Ledarna, 070 314 24 43
Mikael Larsson, Unionen, 070 307 30 48
Du är välkommen med din ansökan senast 2025-10-05. Som en del i den här rekryteringen tillämpar vi Alva Labs personlighet- och logiktester för dig som blir kallad till första intervju.
På Alleima är vårt uppdrag mycket mer än att leverera högkvalitativa produkter, teknologi och processer - genom samarbete utvecklar vi de bästa lösningarna efter våra kunders behov och att det är så vi uppnår våra affärsmål är bästa sättet att beskriva vårt dagliga arbete. Med nyfikna medarbetare och säkerheten som vår första prioritet, skapar vi en arbetsmiljö där Du kan utvecklas både som person och i ditt arbete.
Med en tydlig riktning för vår resa, där vi nyttjar vår position som teknologiledare, progressiv affärspartner och där vi är drivande vad gäller hållbarhet, syftar vi till att bli ett ännu starkare bolag inom vår industri.
Är Du redo att anta denna utmaning tillsammans med oss? Följ med på vår resa! www.alleima.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
