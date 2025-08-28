Underhållschef
2025-08-28
Dentsply Sirona is the world's largest manufacturer of professional dental products and technologies, with a 130-year history of innovation and service to the dental industry and patients worldwide. Dentsply Sirona develops, manufactures, and markets a comprehensive solutions offering including dental and oral health products as well as other consumable medical devices under a strong portfolio of world class brands. Dentsply Sirona's products provide innovative, high-quality and effective solutions to advance patient care and deliver better and safer dentistry. Dentsply Sirona's global headquarters is located in Charlotte, North Carolina, USA. The company's shares are listed in the United States on NASDAQ under the symbol XRAY.
Bringing out the best in people
As advanced as dentistry is today, we are dedicated to making it even better. Our people have a passion for innovation and are committed to applying it to improve dental care. We live and breathe high performance, working as one global team, bringing out the best in each other for the benefit of dental patients, and the professionals who serve them. If you want to grow and develop as a part of a team that is shaping an industry, then we're looking for the best to join us.
Underhållschef
Till vår fabrik i Mölndal, söker vi nu en engagerad, operativ och handlingskraftig underhållschef. Vi erbjuder en utvecklande roll där du får arbeta självständigt med frihet under ansvar och kompetenta kollegor. Vi tillverkar produkter inom dental och är ett medicintekniskt bolag. Vår miljö karaktäriseras av innovation, laganda och en ansvarsfull produktion.
Vad förväntar vi oss av dig?
Du har lätt för att samarbeta med andra, samtidigt som du är självgående och drivande i dina arbetsuppgifter. Vidare är du en problemlösare som arbetar systematiskt och analytiskt för att ta fram rätt förbättringar tillsammans med teamet. Du är en trygg ledare som brinner för ett nära ledarskap och support till produktionsavdelningen. Ansvaret inkluderar självklart säkerhet, något som vi på Dentsply Sirona alltid har som högsta prioritet. För att lyckas i rollen tror vi att du behöver en god kommunikativ förmåga och att du är duktig på att samarbeta tvärfunktionellt för att uppnå bästa resultat.
Det är av vikt att du kan balansera det dagliga arbetet och akuta störningar med ett långsiktigt metodiskt arbete för ständiga förbättringar. Tjänsten innebär ansvar för två produktionsområden med skiftgång, med förekommande helg- och semesterarbete.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Du ansvarar för såväl det dagliga operativa som det långsiktiga underhållsarbetet på avdelningen. Det innefattar att underhållsrelaterade störningar fångas upp via exempelvis daglig styrning, skiftrapporter samt drift-/stoppdata och att dessa hanteras på ett strukturerat och analytiskt sätt för att bidra till en stabil och säker produktion. Du ansvarar för att resurssätta arbetet med egna eller externa resurser och tillser att utförarna har rätt förutsättningar för att genomföra arbetet säkert och effektivt.
Ansvarsområden:
• Leda, deltaga och utveckla arbetet inom avdelningen för underhåll inklusive fastighet: förebyggande, avhjälpande och akut underhåll.
• Dagligen följa upp förebyggande underhåll, akuta och avhjälpande stopp samt ta fram trender för analys.
• Driva förbättringsarbete tillsammans med produktion och produktionsteknik för att öka den tekniska tillgängligheten.
• Vara kontaktpersonen mellan produktion och underhåll i stora som små frågor som berör maskin och fastighetsparken.
• Sätta mål och leverera på mål som supporterar produktionens och företagets mål.
• Systemägare för underhålls- och andra IT-system, tex API Pro.
• Ha aktivt personal- och arbetsmiljöansvar för direktrapporterande grupp med DS ledarkriterier och värderingar i fokus.
Vi ser att du har denna typ av utbildning/ erfarenhet/ bakgrund och kompetens:
• Vi ser gärna att du har en akademisk examen inom Maskinteknik eller Produktion, samt relevant arbetslivserfarenhet inom tillverkande industri / medicinteknik eller livsmedel.
• Kompetens inom El, Mekanik och Automation
• Erfarenhet av operativt ledarskap. Gärna chefserfarenhet inom underhåll eller industriell produktion.
• Grundläggande kunskaper i arbetsmiljö, kvalitet och hygien.
• Kunskaper inom produktivitetsuppföljningssystem
• Kunskaper i OEE.
• Kunskaper i metodiker för ständiga förbättringar / Lean.
• Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
Tjänsten är placerad i Mölndal. Befattningen är en tjänstemannatjänst inom Operations-organisationen.
Vi kommer att göra urval kontinuerligt så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att höra från dig!
