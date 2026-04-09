UI/UX Designer Helsingborg
2026-04-09
Senior UI/UX Designer till Helsingborgs stad - Designsystem & Arkitektur
Är du en av Sveriges mest erfarna UI/UX-designers med en passion för struktur, skalbarhet och designsystem? Helsingborgs stad står inför en spännande resa att professionalisera sitt digitala ekosystem, och vi söker nu en senior konsult som vill leda arbetet med att vidareutveckla stadens designsystem.
Om uppdraget
I rollen som Senior UI/UX Designer får du en strategisk och operativ nyckelroll hos Helsingborgs stad. Fokus ligger på att professionalisera och vidareutveckla det befintliga designsystemet för helsingborg.se och tillhörande digitala tjänster.
Du kommer att ansvara för att skapa struktur och kvalitet i stadens digitala upplevelser genom att bygga skalbara komponentbibliotek och definiera designprinciper. Arbetet sker i nära samverkan med utvecklare, produktägare och andra designers för att säkerställa högsta grad av återanvändbarhet och tillgänglighet (WCAG).Publiceringsdatum2026-04-09Arbetsuppgifter
Analysera, konsolidera och vidareutveckla befintliga komponentbibliotek och styleguides.
Ta fram övergripande designspecifikationer (principer, struktur och kvalitet).
Designa mönster för komplexa webbstrukturer, landningssidor och kategorisidor.
Införa datadrivna arbetssätt baserade på design tokens.
Säkerställa skalbarhet och stöd för multibrand/white-label-lösningar.
Skapa tydlig dokumentation som bryggar gapet mellan design och utveckling.
Kravspecifikation (Skall-krav)
För att vara aktuell för rollen krävs att du uppfyller följande:
Minst 12 års erfarenhet av digital design.
Minst 5 års erfarenhet av arbete med designsystem i komplexa miljöer.
Expertkunskap i Figma, inklusive komponentarkitektur, auto layout och design tokens.
Dokumenterad erfarenhet av att strukturera designspecifikationer och skalbara bibliotek (multibrand).
Erfarenhet av datadriven design och konsolidering av komponentbibliotek.
God kunskap om WCAG och tillgänglighet i digitala miljöer.
Vana av arbete i tvärfunktionella team och design av komplexa webbstrukturer.
Meriterande (Bör-krav)
Erfarenhet från offentlig sektor (kommun eller region).
Kunskap om governance-modeller för designsystem.
Erfarenhet av design tokens kopplade till kod (JSON/CSS).
Erfarenhet av att mäta och följa upp komponentanvändning.
Information om uppdraget
Omfattning: 50-100 % (flexibelt utifrån kandidat och behov).
Period: 2026-05-01 - 2026-10-31 (6 månader med option på förlängning).
Placering: Helsingborg.
Kompetensnivå: 3 (Självständig expert/förebild).
Vi arbetar med löpande urval. Säkerställ att ditt CV tydligt verifierar att du uppfyller samtliga skall-krav med angivna tidsperioder för att din ansökan ska kunna behandlas.
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
E-post: paolos@velorastaffing.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UI/UX". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valora bemanning AB
(org.nr 559421-8157) Arbetsplats
