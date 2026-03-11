UGC Rekryterare
UGC-Rekryterare & Content Creator till Home Call
Skapa content som lockar talanger, mitt i Stockholm!
Vill du jobba med rekrytering på ett helt nytt sätt? Älskar du sociala medier, video, storytelling och att skapa innehåll som får människor att vilja trycka "Ansök nu"?
Vi på Home Call söker nu en UGC-driven rekryterare som vill kombinera rekrytering med content, employer branding och kreativ marknadsföring.
Om rollen
Du ansvarar för att attrahera nya stjärnor genom engagerande innehåll, smarta kampanjer och en personlig kandidatresa.
Du kommer att:
Skapa TikTok-, Reels- och short-form-content för rekrytering
Filma, klippa och publicera UGC från kontoret och teamet
Driva hela rekryteringsprocessen från första kontakt till anställning
Skriva och publicera jobbannonser
Intervjua och bedöma kandidater
Bygga relationer med potentiella medarbetare
Arbeta aktivt med employer branding
Hantera våra sociala medier kopplat till rekrytering
Testa nya kreativa sätt att nå kandidater
Vem vi söker
Du är social, kreativ och gillar tempo.
Vi tror att du:
Har erfarenhet av rekrytering, HR, försäljning eller sociala medier
Är bekväm framför kameran
Har känsla för vad som funkar på TikTok/Instagram
Är självgående och lösningsorienterad
Har lätt för att skapa förtroende
Talar och skriver svenska flytande
Gillar att jobba mot mål och resultat
Extra plus om du har jobbat med UGC eller content creation tidigare.
Vi erbjuder
Heltidstjänst med fast lön
Ett härligt och energifyllt team
Kontor på Drottninggatan i centrala Stockholm
Stor möjlighet att påverka och växa i rollen
En arbetsplats där idéer uppmuntras och testas
Om Home Call
Sedan 2017 har Home Call byggt ett starkt rykte inom försäljning och kundservice. Vi samarbetar med några av Nordens största uppdragsgivare och fortsätter växa snabbt. Vår kultur präglas av energi, gemenskap och höga ambitioner.
Nu vill vi ta rekrytering till nästa nivå - och där kommer du in.
Ansök idag
Vill du jobba i ett bolag där du kan utvecklas, synas och göra verklig skillnad?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt vinnande team.
