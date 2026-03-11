UGC Rekryterare

Home Call Sweden AB / Administratörsjobb / Stockholm
2026-03-11


UGC-Rekryterare & Content Creator till Home Call
Skapa content som lockar talanger, mitt i Stockholm!
Vill du jobba med rekrytering på ett helt nytt sätt? Älskar du sociala medier, video, storytelling och att skapa innehåll som får människor att vilja trycka "Ansök nu"?
Vi på Home Call söker nu en UGC-driven rekryterare som vill kombinera rekrytering med content, employer branding och kreativ marknadsföring.
Om rollen
Du ansvarar för att attrahera nya stjärnor genom engagerande innehåll, smarta kampanjer och en personlig kandidatresa.
Du kommer att:

Skapa TikTok-, Reels- och short-form-content för rekrytering

Filma, klippa och publicera UGC från kontoret och teamet

Driva hela rekryteringsprocessen från första kontakt till anställning

Skriva och publicera jobbannonser

Intervjua och bedöma kandidater

Bygga relationer med potentiella medarbetare

Arbeta aktivt med employer branding

Hantera våra sociala medier kopplat till rekrytering

Testa nya kreativa sätt att nå kandidater

Vem vi söker
Du är social, kreativ och gillar tempo.
Vi tror att du:

Har erfarenhet av rekrytering, HR, försäljning eller sociala medier

Är bekväm framför kameran

Har känsla för vad som funkar på TikTok/Instagram

Är självgående och lösningsorienterad

Har lätt för att skapa förtroende

Talar och skriver svenska flytande

Gillar att jobba mot mål och resultat

Extra plus om du har jobbat med UGC eller content creation tidigare.
Vi erbjuder
Heltidstjänst med fast lön

Ett härligt och energifyllt team

Kontor på Drottninggatan i centrala Stockholm

Stor möjlighet att påverka och växa i rollen

En arbetsplats där idéer uppmuntras och testas

Om Home Call
Sedan 2017 har Home Call byggt ett starkt rykte inom försäljning och kundservice. Vi samarbetar med några av Nordens största uppdragsgivare och fortsätter växa snabbt. Vår kultur präglas av energi, gemenskap och höga ambitioner.
Nu vill vi ta rekrytering till nästa nivå - och där kommer du in.
Ansök idag
Vill du jobba i ett bolag där du kan utvecklas, synas och göra verklig skillnad?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt vinnande team.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7278304-1885905".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Home Call Sweden AB (org.nr 556876-8450), https://homecall.teamtailor.com
Drottninggatan 26 (visa karta)
111 51  STOCKHOLM

Arbetsplats
Home Call

Jobbnummer
9789927

