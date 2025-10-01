UAS Fjärrpilot/Drönarpilot
Srs Security AB / Pilotjobb / Stockholm Visa alla pilotjobb i Stockholm
2025-10-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Srs Security AB i Stockholm
SRS Group är ett svenskt säkerhetsföretag som hanterar konsultativa och operativa säkerhetstjänster för företag, myndigheter och privatpersoner. SRS är auktoriserat av Länsstyrelsen att bedriva och utbilda i personskydd. Våra tjänster omfattar även analys, utredningar och risk- och krishantering.
XO Drone är en del av SRS Group, vi levererar operativa tjänster och bedriver utbildningar inom UAS, nationellt och internationellt. Vi söker nu piloter för deltidsanställning över hela landet för kortare och längre säkerhetsrelaterade uppdrag. Du har redan nu ett antal flygtimmar och kanske ett kompetensintyg för specifik kategori, om inte så hjälper vi dig med den utbildningen om du är rätt person för oss.
Arbetsuppgifter
Som UAS fjärrpilot kommer du med regelbundenhet att självständigt eller tillsammans med kollegor flyga säkerhetsrelaterade operativa uppdrag med ett varierat urval av system. Arbetspassen kan variera från några timmar till flera dagar varpå du bör ha viss flexibilitet.
Personliga egenskaper
Vi söker piloter som gillar att ta ansvar och leverera i komplexa miljöer med stundom osäkra ingångsvärden och korta tidsförhållanden, People to Trust.Publiceringsdatum2025-10-01Kvalifikationer
UAS Pilot med dokumenterade flygtimmar, flygprov kommer att genomföras.
Kompetensintyg specifik i kategori (i den mån du ej har det men klarar flygprovet så kommer du att få möjlighet till vidareutbildning).
Tekniskt intresse för obemannade system.
Fältvana, kan arbeta i alla väderlekar under dygnets alla timmar.
Svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Olikheter skapar möjligheter och nytänkande som tillför nya perspektiv och idéer och hjälper oss att leverera bättre lösningar, produkter och råd till våra kunder och samarbetspartners. XO Drone välkomnar mångfald!
Vi rekryterar över hela landet men initialt fokus är på Stockholm, Göteborg och Karlskrona.
Välkommen med din ansökan där du bifogar din CV och personliga brev. Urval sker löpande. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Srs Security AB
(org.nr 556490-6328), https://srsgroup.se/ Arbetsplats
SRS Group Kontakt
Pia Eriksson hr@srsgroup.se 0704451949 Jobbnummer
9536077