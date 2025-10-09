Tysk/Svensk talande Sales Development Representative

Protosell AB / Marknadsföringsjobb / Ängelholm
2025-10-09


Jobba som Sales Development Representative - kvalificerad mötesbokare åt några av världens mest kända varumärken.
Vi söker dig med kvalifikationerna:
• Stor kommunikationsförmåga
• Noggrann i skrift
• Teknikkunnig, du ska vara bekväm med att hantera en dator och telefon
• Strukturerad
• Talar tyska & svenska
God erfarenhet inom kommunikation och sälj är givetvis meriterande
Arbetsuppgifterna är:
• Boka in möten med beslutsfattare för det företag du representerar, via telefon eller e-post
• Genomföra intervjuer och kartläggningar
• Bjuda in till webinar och evenemang
• Informera om nya produkter och tjänster till utvalda målgrupper via telefon
Arbetet görs på plats i Ängelholm eller på distans
Om Protosell:
Vårt engagemang för att leverera exceptionella resultat är det som gör vårt team ledande inom branschen. Protosell AB är en sälj- och marknadsföringsbyrå i världsklass med säte i Sverige, med över 20 års erfarenhet av att hjälpa företag att lyckas på den nordiska marknaden.
Skicka in ditt personliga brev och CV med 2 referenser till Linda.brorsson@protosell.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: Linda.brorsson@protosell.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Protosell AB (org.nr 556576-5806)
Storgatan 40 (visa karta)
262 32  ÄNGELHOLM

Arbetsplats
Protosell AB

Jobbnummer
9548163

