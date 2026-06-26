Tvätteribiträde/Tvätteriarbetare
Pressateljen Städ & Tvätt AB / Maskinoperatörsjobb / Östersund Visa alla maskinoperatörsjobb i Östersund
2026-06-26
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Om oss
Pressateljéns medarbetare är ett glatt gäng som dagligen arbetar med alla delar inom vårt tvätteri, kem- och vattentvätt, press, mangling, mattvätt. Vi möter våra kunder i butik så tillhörande kassaarbete ingår. Regelbundet hämtar och lämnar vi tvätt från våra kunder.
Vi jobbar med arbetsrotation det för att medarbetarna ska få variation i arbetsuppgifter men även bred kompetens och inte minst har vi ergonomiutbildning i syfte att förebygga arbetsskador.
Vi har personal som värdesätter den hantverksmässiga noggrannhet som krävs.
Arbetsuppgifter
Vi söker nu medarbetare till vår tvätteriverksamhet. Du kommer att arbeta i en miljö där kollegorna brinner för kvalitet och noggrannhet. I vårt arbete möter du dagligen mycket människor och därför behöver du ha ett genuint intresse av att hjälpa andra.
Vi arbetar med hela tvättkedjan – från inlämning i vår butik till upphämtning av tvätt hos kunden för tvätt och därefter leverans av paketerade och nytvättade kläder.
Det är meriterande om du har erfarenhet och kunskap inom kemtvätt, tvätteriverksamhet och textilier.
För oss är det viktigt att du är ansvarstagande med ett strukturerat arbetssätt, och att du gillar att arbeta med människor. Vidare är du driven, engagerad och ser vikten av att göra våra kunder nöjda.
Omfattning; heltid-deltid 40-35 timmar i veckan måndag-fredag. Beslutas i samråd.
Krav: mycket goda språkkunskaper i svenska språket samt B-körkort.
• Intervjuer och rekrytering sker löpande
• Tryggt för oss och våra kunder: Går du vidare till steg 2 i intervjufasen krävs ett giltigt utdrag ur brotts- och misstankeregistret (max 6 månader gammalt).
• Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: rekrytering@pressateljen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tvätteribiträde". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pressateljen Städ & Tvätt AB
(org.nr 556548-1552), https://pressateljen.se/tvatt/
Artillerigatan 2 (visa karta
)
831 35 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Driftschef
Niclas Henriksson niclas@pressateljen.se 063-511953 Jobbnummer
9980023