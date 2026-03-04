Tvätteriarbetare
2026-03-04
Nu söker vi tvätteriarbetare till vårt ständigt växande produktionsteam på Lindbytvätten inför sommarsäsongen 2026.
Anställningstid varierar från fem veckor upp till femton veckor. Möjlighet till förlängning finns.
Lindbytvätten söker skickliga medarbetare för att utföra olika uppgifter inom vår produktion. I arbetsuppgifterna ingår det att sortera smutsigt gods som ankommer till tvätteriet, tvätta och torka, lagning, finishbehandling, och kvalitetskontroll.
Omfattning: Säsongsarbete främst under högsäsong: juni-augusti med möjlighet till tidigare start
Lön: Lön enligt kollektivavtal tillämpas
Arbetsort: Borgholm/Lindby
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Måndag till fredag, skiftgång
Om dig
Vi söker dig som är engagerad, ansvarsfull och driven som medarbetare. Du har vana av att arbeta i grupp och skapa resultat tillsammans med dina arbetskamrater. Därtill är du bra på att kommunicera med dina kollegor. Vi ser gärna även att du är en lagspelare som är van att arbeta för gruppens bästa med en serviceinriktad och positiv inställning. Du är noggrann och jobbar alltefter ordning och reda.
Kvalifikationer
Gärna erfarenhet av produktionsarbete, men inget krav. Du behöver kunna ta dig till och från arbetsplatsen.
Ansökan
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Marie Salebäck, HR-partner, på telefon 072 144 55 85.
Vänligen skicka ansökan med CV och personligt brev till: jobb@lindbytvatten.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: jobb@lindbytvatten.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarjobb 2026". Omfattning
Lindbytvätten AB
(org.nr 556419-5153), http://www.lindbytvatten.se
Lindbyvägen 116
)
387 94 BORGHOLM
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Marie Salebäck marie.saleback@lindbytvatten.se Jobbnummer
9776194