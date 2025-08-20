Två vikarierande Vaktmästare
Vetlanda Pastorat / Fastighetsskötarjobb / Vetlanda Visa alla fastighetsskötarjobb i Vetlanda
2025-08-20
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vetlanda Pastorat i Vetlanda
Sök jobbet som vikarierande vaktmästare och kyrkogårdsarbetare till Vetlanda pastorat
I Vetlanda pastorat finns 23 kyrkor och 3 kapell. Det finns också en hel del församlingshem.
Totalt finns det också 25 kyrkogårdar i pastoratet. Mer info finns att tillgå på vår hemsida.
Vi söker
2 vikarierande vaktmästare
Placeringar inom Vetlanda pastorat
Områden: Ekenässjön och Nye med tillhörande kyrkor och kyrkogårdar.
Tjänsterna är vikariat på respektive 10-12 månader
10 månader - Ekenässjön (Björköby, Nävelsjö)
12 månader - Nye (Näshult, Stenberga)
Har du goda kunskaper och intresse av att vårda begravnings- och kulturmiljöer, grön miljö, och fastigheter?
Arbetsuppgifter
Som vaktmästare i en kyrka ansvarar du för en rad olika uppgifter. Några av de vanligast förekommande arbetsuppgifterna på kyrkogård/begravningsplats och våra övriga ytor är plantering och skötsel av växter, vattning, ogräsrensning, häckklippning, trädbeskärning, trimning, gräsklippning och lövinsamling.
Fastighetsskötsel och underhåll av kyrkobyggnaden till att förbereda och utföra arbete i lokaler för/vid gudstjänster och andra evenemang.
Arbete med mindre lastmaskiner, hetvattentvätt och andra trädgårdsmaskiner kan också förekomma för de som har behörighet och utbildning för detta.
I arbetet på kyrkogård möter du dagligen besökare som kan behöva allt från praktisk hjälp, vägledning kring frågor som rör kyrkogården, till ett lyssnande öra.
Du blir Svenska kyrkans ansikte utåt på kyrkogården och att kunna möta besökare med värdighet och empati ser vi som grundläggande förutsättningar för arbetet.
Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med andra kyrkogårdsarbetare och kyrkvaktmästare. Du ser till helheten och hjälper andra när så behövs.
Vi använder moderna hjälpmedel, men arbetet är fysiskt krävande. Tunga lyft förekommer.
Vi arbetar utomhus oavsett väder.
Kvalifikationer
Vi söker dig med kunskap och/eller arbetslivserfarenhet från exempelvis kyrkogård, trädgård/park och anläggningsarbete.
För att komma ifråga för tjänsten krävs god social kompetens och ett gott bemötande mot såväl kollegor som besökande på kyrkogården. Du behöver vara serviceinriktad, följsam för de olika arbetsuppgifterna som ska utföras samt ha god fysik och kondition.
Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
Maskinvana och behörighet gällande förekommande maskiner inom trädgårdsarbete och anläggning är meriterande.
Du ska vara minst 18 år fyllda vid anställningens startdatum och ha god kunskap i svenska i tal och skrift.
Villkor
B-körkort är ett krav och E-körkort är meriterande. Medlem i Svenska kyrkan. Helgtjänstgöring.
Bifoga personligt brev och CV.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vi stänger ansökningstiden den 19:e september. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
Digitalt
E-post: vetlanda.pastorat@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vikarierande vaktmästare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vetlanda Pastorat
(org.nr 252004-9228) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kyrka/Kyrkogård Jobbnummer
9467091