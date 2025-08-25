Två tandläkare till Campus
2025-08-25
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
Folktandvården Campus i Östersund söker nu fler medarbetare! Här erbjuder vi en modern och välutrustad klinik i hjärtat av campusområdet, med en arbetsmiljö som passar både erfarna tandläkare och dig som är nyexaminerad.
På FTV Campus bedriver vi all typ av behandling som ingår i allmäntandvård. Vi tar emot patienter i alla åldrar - över 15 000, varav mer än 5 000 är barn - och vår verksamhet fortsätter att växa. Vår vision är att skapa långsiktiga, goda relationer med våra patienter och erbjuda dem den bästa tandvården.
Kliniken är byggd 2012 i kulturminnesmärkta byggnader, har ca 30 medarbetare och delar lokaler med Tandakuten, vår jourklinik som öppnade 2018. Vi arbetar i en miljö där friskvård, hälsa och arbetsglädje prioriteras, och där du som medarbetare får möjlighet att vara med och forma verksamheten.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Som tandläkare på Folktandvården Campus arbetar du med både vuxen- och barntandvård i ett engagerat team. Du får möjlighet att utföra ett brett spektrum av behandlingar och utvecklas i din yrkesroll. Arbetet innebär att du utför allmänna tandvårdsbehandlingar och deltar i ett engagerat team med fokus på samarbete. Om du har erfarenhet kan du även handleda mindre erfarna kollegor. För nyexaminerade finns möjlighet till introduktion och handledning inom akuttandvård via Tandakuten. Dessutom upprättar du årligen en individuell plan för kompetensutveckling i dialog med din chef.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har svensk tandläkarlegitimation
* Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
* Är professionell och ansvarstagande i din yrkesroll
* Gärna har erfarenhet av journalsystemet T4
* Övriga språkkunskaper ses som ett plus
* Har god samarbetsförmåga och personlig lämplighet värderas högt
ÖVRIGT
Hos oss får du chansen att arbeta i ett engagerat och stöttande team, där din insats verkligen gör skillnad. Vi värnar om balans i livet och erbjuder friskvårdsbidrag, ett hållbart arbetsschema samt roliga aktiviteter via vår personalförening.
Vi satsar också på din utveckling! Du får en individuell plan för kompetensutveckling och möjlighet att bredda din erfarenhet genom arbete på andra kliniker i regionen.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/311/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214)
Region Jämtland Härjedalen, Folktandvården Campus Kontakt
Enhetschef
Zorica Corkovic zorica.corkovic@regionjh.se 063-14 24 66 Jobbnummer
9473013