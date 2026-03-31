Turnaround Planner Stenungsund
2026-03-31
I den här rollen får du ansvara för att utveckla omfattande arbetspaket för Capex-projekt och turnaround-aktiviteter (TA) för att stödja en säker och kostnadseffektiv verksamhet.
Rollen är avgörande för att underlätta effektiva projektgenomförande- och underhållsaktiviteter inom processkemisk industri.
I din framtida roll som Turnaround Planner kommer du
Utvärdera arbetsinsats och resurskrav inom området
Beställa nödvändigt material för att stödja projektets genomförande
Förbereda viktiga dokument inklusive ritningar, riskanalyser, beräkningar, materialspecifikationer, kitting och mer
Åta dig ytterligare uppgifter under turnaround-perioder (TA)
Delta i underhålls- och Capex-projekt, bidra till arbetsförberedelser och övergripande projektframgång
Vi tror att du har
Eftergymnasial utbildning inom kemiteknik, maskinteknik eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av att planera och genomföra Capex-projekt inom processkemisk industri
Omfattande erfarenhet av turnaround-planering och genomförande
Stark förståelse för processkemi och industriell verksamhet
Kunskaper i projektledningsprogram och verktyg (t.ex. SAP, Primavera P6, Microsoft Project)
Kunskap om säkerhetsföreskrifter och riskhanteringspraxis
Förmåga att läsa och tolka tekniska dokument som ritningar och specifikationer
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Bra om du har
Erfarenhet av kitting och materialstyrning i samband med TA-stopp
Vana att arbeta i tvärfunktionella projektteam med flera intressenter
Erfarenhet av förbättringsarbete kopplat till planeringsprocesser
Vi tror att du är
Den ideala kandidaten har starka analytiska och problemlösande färdigheter, god organisatorisk och planeringsförmåga samt kommunicerar effektivt och trivs med lagarbete. Du är strukturerad, säkerhetsmedveten och tar ägarskap för leveranser.
Vi erbjuder dig
På Nouryon erbjuder vi inte bara en spännande roll och trevliga kollegor utan även förmåner utöver din lön. Nouryon har kollektivavtal med IKEM, men utöver det erbjuder vi även förmåner som bonus, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag, kostförmån och mycket mer.
Har vi ditt intresse?
Detta är en tillsvidareanställning på heltid med placeringsort Stenungsund. Du kommer att rapportera till Robert Börjesson, Planning & TA Manager.
Vänligen ansök via vårt rekryteringsverktyg med ett jobbspecifikt CV. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
För mer information om vår rekryteringsprocess, vänligen besök: https://www.nouryon.com/careers/how-we-hire/
Som sökande kan det bli aktuellt med en bakgrundskontroll innan anställning, beroende på rollens krav. Du kommer att få information om detta senare i rekryteringsprocessen. Vi arbetar aktivt och strukturerat med HSE-frågor för att skapa en säker och hållbar arbetsmiljö för våra medarbetare. Som anställd kan du därför, vid slumpmässiga tillfällen, komma att genomföra drogtester. Allt för att värna säkerheten och välmående för våra anställda.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi vill be dig som intern sökande att ansöka med din Nouryon email för att underlätta vårt arbete i rekryteringsprocessen.
Om Nouryon
Utforska karriärer och livet på Nouryon: https://www.nouryon.com/careers/life-at-nouryon
Om du letar efter ditt nästa steg i karriären, sök idag och gå med i Nouryons globala team för att erbjuda viktiga lösningar som våra kunder använder för att tillverka vardagsprodukter som personlig vård, rengöring, färger och beläggningar, jordbruk och livsmedel, läkemedel och byggprodukter. Våra anställda drivs av viljan att göra skillnad och aktivt driva positiv förändring. Om det gäller dig, ger vi gärna plats för dina ambitioner. Från dag ett stöttar vi dig i din personliga utveckling, genom utmanande positioner och omfattande möjligheter till lärande och utveckling, i en dynamisk, internationell, mångsidig och proaktiv arbetsmiljö.
Kontakt
För ytterligare information om den lediga tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef Robert Börjesson, Planning & TA Manager, robert.boerjesson@nouryon.com
Fackliga kontakter - Stenungsund
Unionen: Magnus Svensson - Magnus.Svensson@nouryon.com
Akademikerna: Jessica Andersson - jessica.andersson@nouryon.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nouryon Functional Chemicals AB
(org.nr 556234-9398)
Uddevallavägen 17 (visa karta
)
444 31 STENUNGSUND Jobbnummer 9829387
9829387