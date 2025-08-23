Turkisk kock och bageri
2025-08-23
, Kalix
, Övertorneå
, Överkalix
, Luleå
Hej vi är på Restaurang Milano haparanda söker en Turkisk kock och bageri som kan förbereda och grilla autentisk turkisk kebab och andra Grill rätter.Publiceringsdatum2025-08-23Dina arbetsuppgifter
Förberedelse och marinering av turkisk grillspett
Grillning och servering och eventuelt bakning av (pide turkisk pizza och kebabrätter
Säkerställa hög kvalitet och autentisk smak.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att laga turkiska grillrätter och (Pide turkisk pizza)
Är ansvarsfull och brinner för matkvalitet.
Trivs i en snabb och dynamisk arbetsmiljö.
Vi erbjuder:
En arbetsplats med fokus på turkisk matkultur.
Möjlighet att utvecklas i din roll som grillmästare.
Konkurrenskraftig lön och trevliga kollegor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
E-post: milanohaparanda@gmail.com Omfattning
