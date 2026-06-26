Tungbilstekniker
Lion's Trucks AB / Maskinreparatörsjobb / Jönköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Jönköping
2026-06-26
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Tungbilstekniker sökes – Är du redo för nästa steg?
Gillar du att skruva, lösa problem och jobba med tunga fordon? Vill du vara en del av ett ungt team där man har kul tillsammans, hjälper varandra och utvecklas varje dag? Då kan det här vara jobbet för dig!
Vi på Neoplan söker nu en tungbilstekniker till vår verkstad i Jönköping, där du får arbeta med service, felsökning och reparation av både bussar och lastbilar.Publiceringsdatum2026-06-26Om tjänsten
Hos oss blir du en del av ett engagerat och sammansvetsat team där arbetsglädje är minst lika viktig som kompetens. Vi tror på att utvecklas tillsammans, ta ansvar och samtidigt ha roligt på jobbet.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Service, felsökning och reparation av bussar och lastbilar.
Mekaniskt arbete samt felsökning av elektriska system.
Förebyggande underhåll och kvalitetskontroller.
Samarbete med kollegor för att hitta de bästa lösningarna.
Här får du möjligheten att utvecklas inom den tunga fordonsbranschen, lära dig nya tekniker och bygga en långsiktig karriär.
Vem söker vi?
Vi letar efter dig som är nyfiken, driven och gillar att lösa tekniska utmaningar. Du är en lagspelare som vill utvecklas och bidra till en positiv arbetsplats.
Vi ser att du har:
Fordonsteknisk utbildning.
Erfarenhet av tunga fordon, exempelvis buss eller lastbil.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
B-körkort.
Förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Meriterande
Erfarenhet av Kobra.
Kunskaper inom el och diagnostik.
C- eller D-körkort.
Därför ska du välja Neoplan
Hos oss får du mer än bara ett jobb.
Ett ungt och härligt team som trivs tillsammans och har kul på jobbet.
Möjlighet till vidareutbildning och kompetensutveckling.
Trygg anställning med kollektivavtal.
Individuell lönesättning.
Friskvårdsbidrag.
Goda möjligheter att utvecklas och ta större ansvar över tid.
Bakgrundskontroll
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroll på den kandidat som erbjuds anställning. Detta gör vi för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för både våra medarbetare och kunder.Så ansöker du
Låter det här som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Välkommen till Neoplan – tillsammans håller vi Sveriges bussar och lastbilar rullande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7978012-2073357". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lion's Trucks AB
(org.nr 556173-4152), https://www.mantruckandbusjobb.se
Industrigatan 6 (visa karta
)
553 02 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svenska Neoplan AB Jobbnummer
9981148