Tunga lyft
Saab Aktiebolag / Maskinförarjobb / Karlskrona Visa alla maskinförarjobb i Karlskrona
2026-06-05
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Vill du arbeta med några av Sveriges mest avancerade lyftoperationer?
Hos Saab Naval i Karlskrona arbetar vi mitt i hjärtat av svensk marin industri. Här flyttas fartygssektioner på hundratals ton, plattformar slädas in med millimeterprecision och fartyg dockas i en verksamhet där säkerhet, teknik och lagarbete står i centrum.
Nu söker vi fler medarbetare till vårt team inom Tunga Lyft.
Det här är inte ett vanligt logistikjobb.
Det här är arbete där avancerad teknik, noggrann planering och precision möter rå styrka och stora dimensioner - varje dag.
Din roll
Som medarbetare inom Tunga Lyft arbetar du med komplexa lyft- och transportoperationer inom varvsindustrin. Du blir en viktig del av verksamheten där varje moment kräver fokus, ansvarstagande och samarbete.
Arbetsuppgifterna består bland annat av:
Tunga lyft med travers och annan lyftutrustning
Transporter med SPMT/multiwheeler
Finpositionering av fartygssektioner
Inslädning av plattformar och utrustning i fartygssektioner
Förflyttning av stora konstruktioner inom produktionen
Medverkan vid förhalningar och dockningar av fartyg
Samarbete med dockningsteam, produktion och projektledning
Arbetet sker ofta i stora och tekniskt avancerade projekt där säkerhet, kommunikation och problemlösning är avgörande för att lyckas.
Ingen dag är den andra lik. Ena dagen arbetar du med millimeterpassning av en fartygssektion - nästa dag deltar du i dockning av fartyg eller genomför tunga transporter genom varvet.
Vem vi söker
Vi tror att du trivs i en praktisk och teknisk miljö där arbetet ställer höga krav på precision, säkerhet och samarbete.
Du gillar utmaningar, tar ansvar och tycker om att lösa problem tillsammans med andra. Du har ett säkerhetstänk och förstår vikten av att planera arbetet rätt från början.
Vi söker dig som har erfarenhet av exempelvis:
Traverskörning
Tunga lyft
Tungtransporter
Truckkörning
Industri-, hamn- eller varvsarbete
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
SPMT/multiwheeler
Säkra lyft
Truckkort
Liftkort
Heta arbeten
Fallskyddsutbildning
Ritningsläsning
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker människor som vill utvecklas tillsammans med teamet.
Därför ska du söka
Hos oss får du arbeta i en unik miljö där få arbetsplatser i Sverige kan mäta sig med storleken, komplexiteten och variationen i arbetet.
Du blir en del av ett erfaret och sammansvetsat team som arbetar nära några av landets mest avancerade marina projekt - där varje lyft och varje dockning spelar en avgörande roll.
Vi erbjuder:
Ett varierande och tekniskt avancerat arbete
Möjlighet att utvecklas inom tunga lyft och specialtransporter
Ett starkt team med hög yrkesstolthet
Arbete i en unik varvsmiljö i Karlskrona
Vill du vara med och genomföra några av Sveriges mest avancerade lyftoperationer?
Välkommen med din ansökan.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Styrmansgatan 1 (visa karta
)
371 30 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB nina.renstrom@saabgroup.com Jobbnummer
9949099