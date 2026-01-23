Tullverket söker junior systemutvecklare
2026-01-23
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Vi söker dig som är i början av din karriär, oavsett om du är nyexaminerad utvecklare eller har några års yrkeserfarenhet av utveckling.
Tullverkets IT avdelning i Luleå är norra Sveriges största arbetsgivare inom IT, med cirka 350 anställda. Hos oss får du arbeta med den senaste tekniken och delta i utvecklingen inom flera spännande verksamhetsområden. Tillsammans med kollegor som kompletterar varandra löser du nya uppgifter varje dag och bidrar till Tullverkets samhällsviktiga uppdrag.
Din roll
Som junior systemutvecklare deltar du i utvecklingen av vårat elektroniska arkiv. Du arbetar i ett team som ser till att informationen paketeras, överförs och bevaras på ett säkert och hållbart sätt - och att allt fungerar ihop med standarder, lagkrav och verksamhetens behov.
Det här kommer du att jobba med
• Jobba med metadata, validering och strukturering av arkivpaket
• Utveckla funktioner för export och import av data till e-arkivet
• Bygga och underhålla integrationer mellan verksamhetssystem och arkivlösningen
• Säkerställa att lösningarna uppfyller krav på säkerhet, spårbarhet och kvalitet
• Samarbeta nära arkivarier och verksamhetsexperter
Du kommer successivt att introduceras till dina arbetsuppgifter, lära känna kollegorna och lära dig om områdets uppdrag. Självklart får du stöd och handledning av ditt team för att komma in i jobbet och snart är du en i gänget.
Vi erbjuder dig
• Flexibel arbetsplats för att underlätta balans i livet. Flexibel arbetsplats ger dig möjlighet att arbeta både på kontoret i Luleå och hemifrån utifrån en nivå som passar ditt arbete, dig och ditt team. Minst en dag i veckan på kontoret i Luleå
• Utvecklingsmöjligheter och kompetensutveckling genom utbildningar och konferenser
• Friskvårdsbidrag och en friskvårdstimme varje vecka för att främja hälsa och välmående
• Goda semester- och pensionsvillkor
• En vänlig arbetsplats där vi värderar trivsel och kultur högt. Hos oss får du fördjupa dina kunskaper i en coachande och stöttande miljö
Vem är du?
• Du har en akademisk utbildning inom IT alternativt erfarenhet vi bedömer likvärdig
• Du har erfarenhet av SQL, C# och SQL Server
• Du uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande erfarenheter
Meriterande erfarenheter

• Kunskaper i servermiljöerna Windows och Linux
• Du gillar att gräva i data, hitta smarta sätt att strukturera information och bygga lösningar som håller över tid. Du är också nyfiken, gillar samarbete och har inga problem att växla mellan teknik, processer och regelverk
• För dig är Tullverkets värdegrund; Helhetssyn, Nytänkande, Ansvarstagande, något helt naturligt
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Om Tullverket
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor över Sveriges gränser. Med visionen att bara godkända varor ska passera gränsen hindrar vi olagliga varor från att komma in i landet och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi förenklar handeln med andra länder och lägger grunden till ökad tillväxt och konkurrens på lika villkor. Tullverket, som grundades 1636, har i dag cirka 2 500 anställda och leds av generaltulldirektör Johan Norrman.
Vår IT-avdelning är central för att möjliggöra detta arbete genom att utveckla system som stödjer Tullverkets verksamhet. Vi bygger långsiktiga team som bidrar till både verksamhet och samhällsnytta.
Referensnummer: TV-2026-01495.
Placeringsort: Luleå.
Anställningsform: Provanställning och individuell lönesättning tillämpas.
Tillträdesdag: Efter överenskommelse.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att ringa Sofia Nilsson, 0920-43 05 38. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support, 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Anders Nilsson, 0920-25 96 31 och för Saco-S, Eva Rutberg, 0920-25 96 39.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/Meritförteckning på svenska, ska ha inkommit till Tullverket senast den 10 februari. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
