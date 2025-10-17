Tulldeklarant
Skill Rekrytering & Bemanning AB / Polisjobb / Trollhättan
2025-10-17
eller i hela Sverige
Publiceringsdatum2025-10-17
GKN Aerospace Sweden ingår i GKN Aerospace, som tillverkar motorkomponenter, flygplansstrukturer, kabinfönster, kablage och mycket mer till många av världens flygplan. Företagen i Aerospace-divisionen som arbetar med delar till flygmotorer bildar tillsammans Engines och vid vår anläggning i Trollhättan utvecklar och tillverkar vi avancerade delar till motorer för flygplan och rymdraketer. Vi arbetar även med motorunderhåll.
Hos GKN Aerospace blir du en del av ett globalt företag där teknik, innovation och samarbete är centrala drivkrafter. Du får arbeta i en framtidsbransch med goda utvecklingsmöjligheter, både professionellt och personligt. Vi erbjuder konkurrenskraftiga villkor, en trygg anställning och en arbetsmiljö där din insats gör skillnad - på riktigt.Arbetsuppgifter
• Förbereda och sammanställa tulldeklarationer elektroniskt med hjälp av SAP system (affärssystem och tullsystem) och skicka dessa till Tullverket.
• Kontrollera att varorna överensstämmer med deklarationen och att alla nödvändiga dokument är korrekta.
• Se till att all information är korrekt och följer gällande tullregler och lagar. -Tullklassificering av varor.
• Ha kontakt med intern kunder, speditörer och myndigheter.
• Administrera transitering, tullager och aktiv förädling.
• Sammanställning av rapporter till myndigheter.
• Internkontroll av tulldeklarationer.Profil
Akademisk utbildning inom relevant område eller arbetserfarenhet som bedöms likvärdig.
Grundläggande kunskaper om tullprocedurer: Meriterande om du har goda kunskaper om import- och exportprocedurer, tulltaxor och andra relevanta regelverk.
Administrativ förmåga: Arbetsuppgifterna kräver noggrannhet och förmåga att hantera dokumentation. Dator- och systemvana av SAP. God förmåga att kommunicera i tal och skrift både på svenska och engelska. Att du ska trivas i denna roll bör du vara noggrann och strukturerad som person samt ha ett intresse för administrativa uppgifter. Noggrannhet och kvalité är också viktiga egenskaper. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för denna tjänst.
Ansökningsförfarande
I den här rekryteringen samarbetar GKN Aerospace med Skill. Tjänsten är ett konsultuppdrag där du initialt blir anställd av Skill med chanser till övergång till GKN.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare Jennifer Hult, Jennifer.hult@skill.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556685-8618), https://skill.se/ Kontakt
Jennifer Hult jennifer.hult@skill.se Jobbnummer
9562641